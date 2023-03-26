Общество

56 минут назад

Липчане стали жить дольше на 3,5 года

8 251
#продолжительность жизни #статистика
1
Липчане стали жить дольше на 3,5 года

В России зафиксирован рост продолжительности жизни

Как сообщает РБК, рост продолжительности жизни в России начался после двухлетнего «пандемийного» спада, и достиг по итогам 2022 года 72,76 лет против 70,1 года в 2021-м. Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов.

Липецкая область попала в число регионов с самым большим увеличением продолжительности срока жизни – на 3,55%, до 22,13 лет.

Больше всего продолжительность жизни выросла Саратовская область (+3,79 года, до 72,87), Татарстане (+3,65 года, до 74,93), Москве (+3,64 года, до 78,19), Рязанской области (+3,59 года, до 72,2).

Снижение показателей продолжительности жизни произошло в одном регионе – Ингушетии, на 2,15 года, до 78,37 года.
8 251
#продолжительность жизни #статистика
1

Комментарии (8)

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Библиотекарь

12 минут назад
Написать можно что угодно, бумага всё стерпит.
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1

27 минут назад
В России зафиксирован рост продолжительности жизни а у каких слоёв населения не написали.В этом подвох
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гость

32 минуты назад
1, да не в форде счастье. Почитайте, что сказал Боярский (я своими словами), что материальное - эти замки, бриллианты и прочее - химера, суррогат, подмена реальной жизни. Главное- это твои близкие, семья, дети. Что им не уделялось должного внимания.
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2

34 минуты назад
1, ".А где мой новый форд под окном особняка как в Америке" Там же где и две Волги за ваучер.
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Умора

39 минут назад
Год за три что ли? Как за 1 год средняя продолжительность жизни может увеличиться на 2 с половиной года?
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Наталья

39 минут назад
Какая чушь!
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1

41 минуту назад
Продолжительность жизни в России рекордно выросла после двухлетнего спада.Читаю на сайте рбк.Нас готовят к очередному поднятию пенсионного вохраста или жить стали лучше.Ну вы даёте господа министры.А где мой новый форд под окном особняка как в америке.Пока помойки 10 летние вокруг хрущёвок
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один голос

49 минут назад
,,верим,,
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