Общество
56 минут назад
Липчане стали жить дольше на 3,5 года
В России зафиксирован рост продолжительности жизни
Как сообщает РБК, рост продолжительности жизни в России начался после двухлетнего «пандемийного» спада, и достиг по итогам 2022 года 72,76 лет против 70,1 года в 2021-м. Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов.
Липецкая область попала в число регионов с самым большим увеличением продолжительности срока жизни – на 3,55%, до 22,13 лет.
Больше всего продолжительность жизни выросла Саратовская область (+3,79 года, до 72,87), Татарстане (+3,65 года, до 74,93), Москве (+3,64 года, до 78,19), Рязанской области (+3,59 года, до 72,2).
Снижение показателей продолжительности жизни произошло в одном регионе – Ингушетии, на 2,15 года, до 78,37 года.
Липецкая область попала в число регионов с самым большим увеличением продолжительности срока жизни – на 3,55%, до 22,13 лет.
Больше всего продолжительность жизни выросла Саратовская область (+3,79 года, до 72,87), Татарстане (+3,65 года, до 74,93), Москве (+3,64 года, до 78,19), Рязанской области (+3,59 года, до 72,2).
Снижение показателей продолжительности жизни произошло в одном регионе – Ингушетии, на 2,15 года, до 78,37 года.
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