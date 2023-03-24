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В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4

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#землетрясение #Сочи

Разрушений и пострадавших нет.

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи, инфраструктура не повреждена, пострадавших нет, - сообщают в ГУ МЧС Краснодарского края.

"23-го марта 2023 МО г-к. Сочи, на глубине 10 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,4 по шкале Рихтера интенсивностью 2-3 балла", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Обнинской сейсмологической станции.

Отмечается, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет, - передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Кроме того, в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,8. Толчки жители страны ощутили около 23:07 мск 22 марта. Эпицентр находился в 96 км к юго-востоку от Худжанда на глубине 10 км, - пишет "Газета.ru".

22 марта стало известно, что землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в северной части Ирана. Эпицентр подземных толчков располагался в 161 км к северо-востоку от города Сари, где проживают 255 тыс. человек, и в 56 км к северу города Горган с населением 244 тыс. человек. Очаг залегал на 40-километровой глубине.
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#землетрясение #Сочи

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