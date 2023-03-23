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Липецкая вечЁрка: поножовщина в гостинице, электробус на улицах и падение рождаемости
Сегодня, 23 марта, стало известно, что в гостинице автовокзала произошла поножовщина, «КамАЗ» дал городу на тестирование электробус, и Липецкстат сообщил о снижении рождаемости в начале года.
— Вечно в этой гостинице какая-то дичь творится. — заметил Виктор.
Хостел автовокзала уже фигурировал в криминальных сводках. 10 января соцсети обошли шокирующие кадры, на которых 31-летний житель Добринского района бегал по коридорам гостиницы с распоротым животом. Позже полиция выяснила, что мужчина нанес раны себе сам.
В Липецке тестируются электробус «КамАЗ» и зарядная станция для него. Электробус будет ездить по городским улицам в течение месяца. Три-четыре дня по разным маршрутам без пассажиров, чтобы выбрать тот, на который ему хватит зарядки. Прокатиться на электробусе и оценить все его достоинства и возможные недостатки можно будет на следующей неделе. Узнать камазовскую машину можно по надписи на ее борту: «Это электробус».
Липецк вошел в федеральную комплексную программу развития городского наземного электрического транспорта. В минтранс РФ направлена заявка на приобретение 10 электробусов и трех зарядных станций для них. В случае ее одобрения Липецк получит субсидию на их закупку — городской бюджет оплатит всего 5% от цены контракта. Поэтому сейчас и город выбирает, чьи электробусы покупать.
Стоит добавить, что это не первый электробус в Липецке. Несколько лет назад было куплено пять машин. Но из-за поломок они больше стоят на приколе, чем курсируют по городу.
Липецктат принес плохие вести. По его данным, в январе 2023 года в области родилось 665 детей, это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Радует то, что умирать липчане стали реже. За первый месяц года умерли 1 519 человек, на 9% меньше, чем в январе 2022 года. Кроме того, жители обоасти стали реже жениться, но чаще разводиться.
Завтра, выходя из дома, не забудьте взять зонтик. Днем может пойти дождь. Синоптики обещают, что будет также тепло, как и сегодня.
Артём Сычков
Электорат