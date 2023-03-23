Липецкая вечЁрка: поножовщина в гостинице, электробус на улицах и падение рождаемости

Сегодня, 23 марта, стало известно, что в гостинице автовокзала произошла поножовщина, «КамАЗ» дал городу на тестирование электробус, и Липецкстат сообщил о снижении рождаемости в начале года.





— Вечно в этой гостинице какая-то дичь творится. — заметил Виктор.



Хостел автовокзала уже фигурировал в криминальных сводках. 10 января соцсети обошли шокирующие кадры, на которых 31-летний житель Добринского района бегал по коридорам гостиницы



В Липецке



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Липецк вошел в федеральную комплексную программу развития городского наземного электрического транспорта. В минтранс РФ направлена заявка на приобретение 10 электробусов и трех зарядных станций для них. В случае ее одобрения Липецк получит субсидию на их закупку — городской бюджет оплатит всего 5% от цены контракта. Поэтому сейчас и город выбирает, чьи электробусы покупать.



Стоит добавить, что это не первый электробус в Липецке. Несколько лет назад было куплено пять машин. Но из-за поломок



Липецктат принес плохие вести. По его данным, в январе 2023 года



Завтра, выходя из дома, не забудьте взять зонтик. Накануне вечером в гостинице автовокзала двое тамбовчан и рязанец сообразили на троих, и поссорились. Рязанец ударил ножом одного тамбовчанина. В результате 36-летнего мужчину госпитализировали, а остальных участников конфликта задержали полицейские. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.— Вечно в этой гостинице какая-то дичь творится. — заметилХостел автовокзала уже фигурировал в криминальных сводках. 10 января соцсети обошли шокирующие кадры, на которых 31-летний житель Добринского района бегал по коридорам гостиницы с распоротым животом . Позже полиция выяснила, что мужчина нанес раны себе сам.В Липецке тестируются электробус «КамАЗ» и зарядная станция для него. Электробус будет ездить по городским улицам в течение месяца. Три-четыре дня по разным маршрутам без пассажиров, чтобы выбрать тот, на который ему хватит зарядки. Прокатиться на электробусе и оценить все его достоинства и возможные недостатки можно будет на следующей неделе. Узнать камазовскую машину можно по надписи на ее борту: «Это электробус».Липецк вошел в федеральную комплексную программу развития городского наземного электрического транспорта. В минтранс РФ направлена заявка на приобретение 10 электробусов и трех зарядных станций для них. В случае ее одобрения Липецк получит субсидию на их закупку — городской бюджет оплатит всего 5% от цены контракта. Поэтому сейчас и город выбирает, чьи электробусы покупать.Стоит добавить, что это не первый электробус в Липецке. Несколько лет назад было куплено пять машин. Но из-за поломок они больше стоят на приколе , чем курсируют по городу.Липецктат принес плохие вести. По его данным, в январе 2023 года в области родилось 665 детей , это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Радует то, что умирать липчане стали реже. За первый месяц года умерли 1 519 человек, на 9% меньше, чем в январе 2022 года. Кроме того, жители обоасти стали реже жениться, но чаще разводиться.Завтра, выходя из дома, не забудьте взять зонтик. Днем может пойти дождь . Синоптики обещают, что будет также тепло, как и сегодня.