Атлантический циклон принесет в Липецкую область дожди

Днем 24 марта и 25 марта через Центральный федеральный округ с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты атлантических циклонов – пройдут небольшие дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем прогнозируются дожди. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Ночью – от +3 до +8 градусов, днем – от +10 до +15.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем пройдут дожди. Температура ночью будет от +5 до +6 градусов, днем она составит от +11 до +13 градусов.



День 24 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 22 градусов мороза.



