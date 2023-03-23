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сегодня, 17:00

Атлантический циклон принесет в Липецкую область дожди

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#дожди
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Атлантический циклон принесет в Липецкую область дожди

Днем 24 марта и 25 марта через Центральный федеральный округ с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты атлантических циклонов – пройдут небольшие дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем прогнозируются дожди. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Ночью – от +3 до +8 градусов, днем – от +10 до +15. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем пройдут дожди. Температура ночью будет от +5 до +6 градусов, днем она составит от +11 до +13 градусов.

День 24 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 22 градусов мороза. 

1 645
#дожди
2

Комментарии (1)

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Роман Красулин

55 минут назад
Погода кайф, но дождь нужно отменить.
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