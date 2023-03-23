Общество

56 минут назад

За январь в Липецкой области родились 665 детей

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#демография
За январь в Липецкой области родились 665 детей

Естественная убыль населения в январе 2023 года уменьшилась на 11%. 

По данным Липецкстата, в январе 2023 года в области родились 665 детей, что на 6% меньше, чем в январе 2022 года. 250 новорожденных, или 38% – у родителей первенцы, 227 (34%) –  вторые дети, третьи и последующие – 188 младенцев (28%). В январе родились 10 пар близнецов. В возрасте до 18 лет стали матерями девять женщин. 

Умерли в первый месяц года 1519 человек, на 9% меньше, чем год назад. Превышение числа умерших над числом родившихся за январь 2023 года составило 854 человека, или 9 на 1000 человек населения – естественная убыль населения снизилась на 11%. 

За первый месяц 2023 года в регионе было зарегистрировано 287 браков, что на 7% меньше, чем в январе 2022 года. При этом число зарегистрированных разводов увеличилось на 9%: если в январе 2022 года их было 328, то в январе 2023 года – 357.

280
#демография

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