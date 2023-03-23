Здоровье

45 минут назад

Обработку Липецка от клещей планируют начать в апреле

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#клещи
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Обработку Липецка от клещей планируют начать в апреле

Кладбища и парки должны обработать до 10 апреля.

В этом году обработка от клещей в Липецке будет проведена более чем на 120 гектарах.

«Особое внимание планируется уделить местам отдыха и массового пребывания людей – Быханов сад, парки Победы, Молодёжный, Металлургов, Нижний и Верхний, лесополосы Матырского, 19-го микрорайона, склоны его лога, Косырёвское и Матырское кладбища, а также сады 19-го микрорайона, Металлург 1, Цементник и Аэропорт», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.

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Напомним, в прошлом году в прошлом году в медицинские организации Липецкой области с покусами клещей обратилось 4 298 человек, в том числе 1 899 детей в возрасте до 17 лет (44,2% от всех случаев). В подавляющем большинстве случаев (64%) присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, и только 4% случаев — в местах массового пребывания. Поэтому собственникам приусадебных территорий рекомендуют также проводить на них специфические обработки.

Липчанам также советуют быть внимательными и осторожными. При выходе на природу следует надевать одежду, максимально закрывающую тело, применять отпугивающие или убивающие средства.

Снимать клещей после присасывания самостоятельно врачи не рекомендуют – следует обратиться в травмпункт. Однако если всё же извлечь насекомое пришлось самостоятельно, его нужно поместить в плотно закрывающуюся ёмкость и доставить в одну из лабораторий для исследования: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» (ул. Гагарина 60-А тел. 30-86-72); ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница по адресу: (ул. Космонавтов, 37-А тел: 33-43-56, 33-43-57, 33-43-87); ГУЗ «Липецкий областной кожно-венерологический диспансер» по адресу: (ул. Марины Расковой, 18 тел: 25-09-81).
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#клещи
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