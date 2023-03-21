В Липецкой области выросла заболеваемость клещевым боррелиозом

Приближается новый сезон активности клещей.

В прошлом году в Липецкой области было выявлено 55 случаев иксодового клещевого боррелиоза. Как сообщает управление Роспотребназора по Липецкой области, в регионе отмечается рост заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



«Все заболевшие не обращались в медицинские организации по поводу покуса клещом, в связи с чем экстренная профилактика заболевшим не проводилась. А для предотвращения развития иксодового клещевого боррелиоза должна проводиться экстренная профилактика в первые три дня с момента укуса инфицированным клещом», - отмечают в Роспотребнадзоре.



Всего в прошлом году в медицинские организации области с покусами клещей обратилось 4 298 человек, в том числе 1 899 детей в возрасте до 17 лет (44,2% от всех случаев). В подавляющем большинстве случаев (64%) присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, и только 4% случаев — в местах массового пребывания.



Для исследования в лаборатории доставлены 3 729 клещей (от 88,2% укушенных лиц). По результатам исследований, пораженность клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 15,5%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 4,5%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,5%.



Приближается новый сезон активности клещей. В Управлении Роспотребнадзора уже готовят новое постановление Главного государственного санитарного врача по Липецкой области «О мерах по предупреждению инфекционных заболеваний, передаваемых через укусы клещей, в Липецкой области». Липчанам напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на опасной в отношении клещей территории, ношения специальной защитной одежды, применения современных акарицидных и акарицидно-репеллентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения.