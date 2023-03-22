С начала года выявлено восемь случаев иксодового клещевого боррелиоза

Подписано постановление «О мерах по предупреждению инфекционных заболеваний, передаваемых через укусы клещей, в Липецкой области».











Акарицидные обработки в этом году запланированы на площади 1071 гектаров. Особое внимание планируется уделить обработкам мест отдыха и массового пребывания людей (летние оздоровительные учреждения, в том числе детские, парки, лесопарковые зоны, пляжи, стадионы, садоводческие кооперативы, кладбища).



Клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.





Главный государственный санитарный врач по Липецкой области Владимир Коротков подписал постановление «О мерах по предупреждению инфекционных заболеваний, передаваемых через укусы клещей, в Липецкой области».Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в этом году первый случай укуса человека клещом зарегистрирован ещё во время зимней оттепели четвертого января. Клещ укусил жителя сельской местности на придомовой территории.С 2023 года выявлено восемь случаев иксодового клещевого боррелиоза.