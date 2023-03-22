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С начала года выявлено восемь случаев иксодового клещевого боррелиоза
Подписано постановление «О мерах по предупреждению инфекционных заболеваний, передаваемых через укусы клещей, в Липецкой области».
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в этом году первый случай укуса человека клещом зарегистрирован ещё во время зимней оттепели четвертого января. Клещ укусил жителя сельской местности на придомовой территории.
С 2023 года выявлено восемь случаев иксодового клещевого боррелиоза.
Клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.