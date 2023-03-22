Здоровье

сегодня, 14:48

С начала года выявлено восемь случаев иксодового клещевого боррелиоза

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#клещи
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С начала года выявлено восемь случаев иксодового клещевого боррелиоза

Подписано постановление «О мерах по предупреждению инфекционных заболеваний, передаваемых через укусы клещей, в Липецкой области».

Главный государственный санитарный врач по Липецкой области Владимир Коротков подписал постановление «О мерах по предупреждению инфекционных заболеваний, передаваемых через укусы клещей, в Липецкой области».

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в этом году первый случай укуса человека клещом зарегистрирован ещё во время зимней оттепели четвертого января. Клещ укусил жителя сельской местности на придомовой территории.

С 2023 года выявлено восемь случаев иксодового клещевого боррелиоза. 

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Акарицидные обработки в этом году запланированы на площади 1071 гектаров. Особое внимание планируется уделить обработкам мест отдыха и массового пребывания людей (летние оздоровительные учреждения, в том числе детские, парки, лесопарковые зоны, пляжи, стадионы, садоводческие кооперативы, кладбища).

Клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.


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#клещи
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