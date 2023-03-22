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Дело о гибели 53-летнего мужчины в Борисовке направлено в суд

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#конфликт #побои
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Дело о гибели 53-летнего мужчины в Борисовке направлено в суд

По версии следствия, пьяный липчанин побил 53-летнего знакомого, который пришёл к нему домой с разборками и газовым баллончиком.

Заместитель прокурора Добровского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 38-летнего липчанина по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее смерть потерпевшего».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, это уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения 20 мая 2022 года трупа 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти во дворе дома по улице Центральная в селе Борисовка Добровского района.

По версии следствия, 19 мая в период с 21:00 до 23:45 пьяный липчанин вступил в конфликт с 53-летним знакомым, который пришёл к хозяину дома по улице Центральной с разборками.

До этого 53-летний мужчина уже приходил к дому сожительницы подозреваемого (она приютила подругу) в надежде уговорить жену и дочь вернуться домой.

В свой второй визит 53-летний мужчина пришел с газовым баллончиком и сразу распылил его в лицо открывшему дверь 37-летнему липчанину. По версии следствия, тот в ответ нанес непрошеному гостю не менее 16 ударов руками по голове, лицу , шее, туловищу, рукам и ногам и выпроводил его из дома.

А потом избитого мужчину нашли мёртвым. Его смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияния в мозг и других увечий.

Подозреваемый уже судим в 2018-м году за умышленное причинение легкого вреда здоровью и за разбой в 2005-м году. Теперь ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы .
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#конфликт #побои
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