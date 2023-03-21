Завтра в Липецкой области сухо и до +11

В ближайшие двое суток Липецкая область останется в области высокого атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. 24 марта она попадет под влияние фронтов циклона, проходящего по северу Европейской территории России – местами возможны небольшие дожди.



Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 марта - 4-5 градусов тепла, что на 5 градусов выше нормы, 23 и 24 марта – 7-9 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью –от -2 до +3 градусов, днем – от +6 до +11 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью на улице около нуля градусов, днем – от +8 до +10.



День 22 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 23 градусов мороза.



