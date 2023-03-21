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МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Канады Эбеля из-за слов Мелани Джоли
Имевший место очередной русофобский выпад будет иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений, — говорится в заявлении МИД РФ.
"20 марта вызванному в МИД России временному поверенному в делах Канады в России Б.Эбелю был заявлен решительный протест по поводу заявления Министра иностранных дел М.Джоли в ходе пресс-конференции 10 марта с.г. о намерении официальной Оттавы добиваться поставленной цели "смены режима" в России всеми "экономическими, политическими и дипломатическими средствами" ", - говорится в сообщении МИД РФ.
Отмечается, что внимание канадского дипломата привлечено к тому, что подобного рода высказывания недопустимы и идут вразрез с обязательствами Канады как государства-участника Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также общепризнанными принципами и нормами международного права.
Подчеркивается, что российская сторона оставляет за собой право на соответствующие контрмеры в зависимости от дальнейших шагов правящего режима Дж.Трюдо в контексте заявленного им курса на конфронтацию с Россией. Особо отмечено, что имевший место очередной русофобский выпад, до сих пор не дезавуированный канадской стороной, будет иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений.