Происшествия
сегодня, 17:15
49-летнего мужчину осудили за убийство соседа
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Тело мужчины нашли жители деревни.
Тербунский районный суд вынес приговор 49-летнему мужчине по части 1 статьи 105 УК РФ — мужчина убил соседа.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, вечером 26 ноября 2022 года мужчины вместе выпивали и поссорились. В результате 49-летний мужчина нанес своему 57-летнему соседу не менее шести ударов ножом по туловищу и лицу и не менее двух ударов кулаками по лицу и груди. Сосед умер на месте происшествия.
Тело мужчины нашли жители деревни.
«При осмотре места преступления следователь и криминалист регионального СК России получили доказательства причастности к смерти мужчины его знакомого, следы которого обнаружены и зафиксированы на месте убийства. Он признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке следователем. Несмотря на то, что мужчина страдает зависимостью от алкоголя, в момент убийства он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий», - ранее сообщала пресс-служба областного управления следственного комитета.
Убийца получил 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, вечером 26 ноября 2022 года мужчины вместе выпивали и поссорились. В результате 49-летний мужчина нанес своему 57-летнему соседу не менее шести ударов ножом по туловищу и лицу и не менее двух ударов кулаками по лицу и груди. Сосед умер на месте происшествия.
Тело мужчины нашли жители деревни.
«При осмотре места преступления следователь и криминалист регионального СК России получили доказательства причастности к смерти мужчины его знакомого, следы которого обнаружены и зафиксированы на месте убийства. Он признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке следователем. Несмотря на то, что мужчина страдает зависимостью от алкоголя, в момент убийства он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий», - ранее сообщала пресс-служба областного управления следственного комитета.
Убийца получил 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.
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