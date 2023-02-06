Происшествия

54 минуты назад

Хронический алкоголик зарезал соседа

1 919
#убийство

Суд рассмотрит уголовное дело 49-летнего жителя деревни Ольшанка Тербунского района, обвиняемого в убийстве 57-летнего соседа. 

По данным следствия, 26 ноября прошлого года обвиняемый выпивал с соседом у него дома. Собутыльники поссорились и гость сначала избил хозяина дома, а затем не менее шести раз ударил его ножом в грудь и лицо. Раны оказались смертельными.

Тело мужчины нашли жители деревни, они обратились в правоохранительные органы.

«При осмотре места преступления следователь и криминалист регионального СК России получили доказательства причастности к смерти мужчины его знакомого, следы которого обнаружены и зафиксированы на месте убийства. Он признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке следователем. Несмотря на то, что мужчина страдает зависимостью от алкоголя, в момент убийства он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Совершение особо тяжкого преступления является обстоятельством, отягчающим наказание при назначении его судом», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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#убийство

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Правда

37 минут назад
Работы нет.Народ спивается.Спасибо партии.
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