Хронический алкоголик зарезал соседа

Суд рассмотрит уголовное дело 49-летнего жителя деревни Ольшанка Тербунского района, обвиняемого в убийстве 57-летнего соседа.

По данным следствия, 26 ноября прошлого года обвиняемый выпивал с соседом у него дома. Собутыльники поссорились и гость сначала избил хозяина дома, а затем не менее шести раз ударил его ножом в грудь и лицо. Раны оказались смертельными.



Тело мужчины нашли жители деревни, они обратились в правоохранительные органы.



«При осмотре места преступления следователь и криминалист регионального СК России получили доказательства причастности к смерти мужчины его знакомого, следы которого обнаружены и зафиксированы на месте убийства. Он признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке следователем. Несмотря на то, что мужчина страдает зависимостью от алкоголя, в момент убийства он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Совершение особо тяжкого преступления является обстоятельством, отягчающим наказание при назначении его судом», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.



Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

