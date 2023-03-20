Экономика

57 минут назад

Липецкая область оказалась на 31-м месте в зарплатном рейтинге

9 430
#зарплата
Липецкая область оказалась на 31-м месте в зарплатном рейтинге

Липецкая область заняла 31 место в рейтинге российских регионов по зарплатам в различных отраслях. Исследование подготовило РИА Новости.

При составлении рейтинга эксперты учитывали отрасль с самой большой оплатой труда в регионе по итогам 2022 года, а также средний размер зарплаты. В исследовании рассмотрены зарплаты в тех сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона. Лидирующей отраслью по размеру зарплат в российских регионах по-прежнему является добывающая промышленность, высокая заработная плата отмечается в сферах интеллектуального труда и финансовых услуг, свидетельствует исследование. 

Отраслью с наивысшей зарплатой в 2022 году в Липецкой области стала металлургия. В среднем работник этой отрасли получает 79 тысяч – это соответствует 31 месту. 

Среди регионов Черноземья Липецкая область оказалась лидером, остальные регионы расположились в зарплатном отраслевом рейтинге ниже. Белгородская область заняла 39 место с показателем в 69 тысяч рублей – самой высокооплачиваемой отраслью также стала металлургия.
Воронежская область расположилась на 40 месте – самой доходной отраслью стала IT и связь с зарплатой 69 тысяч рублей. Курская область находится на 48 месте: здесь наибольшая средняя зарплата по отраслям составила 62 тысячи рублей, столько согласно выводам аналитиков получают работники в сфере добычи металлургических руд. Тамбовская область находится в конце рейтинга, на 71 месте – в сфере сухопутного транспорта зарплаты составили 49 тысяч рублей. 

Выгоднее всего работать в Москве и ресурсодобывающих субъектах страны. Специалисты финансового сектора в столице в среднем получают 224 тысячи рублей в месяц – это первое место. Чуть меньше составляет доход работников, занятых в сфере добывающей отрасли в Сахалинской области (223 тысячи рублей, 2 место) и в добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе (200 тысяч рублей, 3 место). Самые скромные зарплаты по стране в Мордовии - 41 тысяча рублей. Это средняя зарплата работников на госслужбе.

9 430
#зарплата

Комментарии (9)

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Воронежец

10 минут назад
Коренной липчанин, да.
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Коренной липчанин

22 минуты назад
Воронежец, неужели всё так плохо в Воронежской области?
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Ал1

22 минуты назад
Что за такой индекс , притянутый за уши . Считают не пойми как . В Липецке самая большая зп по региону , но почему то многие уезжают в Воронеж .
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Виктор

25 минут назад
Зато на первом месте в ценах
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Воронежец

35 минут назад
Борис, у нас айтишники таксерят
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Сталин

38 минут назад
Кроме одного завода в г.Липецк где еще по области такие зарплаты? Если выгрузить штатку с каждого предприятия , то зарплаты очень удивят правительство!
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Жители Мордвы

44 минуты назад
А разве не в Ингушетии самые низкие зарплаты?
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Опять

44 минуты назад
Ржу с этой средней металлурга. Кому такую среднюю платят?
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Борис

48 минут назад
Лол, а работники то в курсе своих зп? Через одного таксерят для подработки
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