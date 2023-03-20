В Липецкой области начала гореть сухая трава

За день произошло четыре таких пожара.

18 марта в Липецкой области пожарные четыре раза выезжали на тушение сухой травы, сообщает ГУ МЧС по региону.



У села Болховское Зхадонского района и деревне Давыдовка Липецкого района трава горела на площади в 0,02 гектара, у села Верещагино Добровского района — 0,01 гектара, а в селе Гудово того же района — 0,08 гектара.



Также на минувшей неделе пожарные дважды тушили загоревшийся мусор: 14 марта он горел в поселке Агроном Лебедянского района, а 16 марта — в село Сенцово Липецкого района. Такие пожары могут привести к палу.

