Происшествия

12 минут назад

В Липецкой области начала гореть сухая трава

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#МЧС #пожар
В Липецкой области начала гореть сухая трава

За день произошло четыре таких пожара.

18 марта в Липецкой области пожарные четыре раза выезжали на тушение сухой травы, сообщает ГУ МЧС по региону.

У села Болховское Зхадонского района и деревне Давыдовка Липецкого района трава горела на площади в 0,02 гектара, у села Верещагино Добровского района — 0,01 гектара, а в селе Гудово того же района — 0,08 гектара.

Также на минувшей неделе пожарные дважды тушили загоревшийся мусор: 14 марта он горел в поселке Агроном Лебедянского района, а 16 марта — в село Сенцово Липецкого района. Такие пожары могут привести к палу.
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#МЧС #пожар

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