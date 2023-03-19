На Соколе «ВАЗ» врезался в припаркованную «Ауди»

Водитель «ВАЗа» не справился с управлением.

Вечером 18 марта в Липецке на улице 40 лет Октября водитель «ВАЗа», выезжая с Ушинского, по предварительным данным, не справился с управлением и его автомобиль врезался в стоящую у обочины «Ауди».В аварии никто не пострадал.В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.