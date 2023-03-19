Происшествия

сегодня, 08:35

На Соколе «ВАЗ» врезался в припаркованную «Ауди»

4 798
#ДТП
1
На Соколе «ВАЗ» врезался в припаркованную «Ауди»

Водитель «ВАЗа» не справился с управлением.

Вечером 18 марта в Липецке на улице 40 лет Октября водитель «ВАЗа», выезжая с Ушинского, по предварительным данным, не справился с управлением и его автомобиль врезался в стоящую у обочины «Ауди».

В аварии никто не пострадал.

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В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
4 798
#ДТП
1

Комментарии (4)

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Животиков Володя

1 минуту назад
ремонт ауди в три раза превышает стоимость жиги целиком, подстава!
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Нет вопросов

16 минут назад
Сломалась Ауди. Стояла на обочине.
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Вотросов нет к водителю Ауди?

53 минуты назад
За каким машину оставлять на повороте основной дороги ?
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001

сегодня, 08:53
100% подстава
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