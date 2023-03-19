В мире

17 минут назад

В Эквадоре произошло землетрясение

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В субботу у побережья Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,9, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло на глубине более 10 километров, сообщает Российская Газета.

Землетрясение произошло в субботу в полдень по местному времени. Толчки ощущались далеко от Гуаякиля, Мачалы и соседнего Перу. Три человека, включая ребенка, погибли при обрушении дома в Мачале. А в Куэнке обломки упали с дома и раздавили автомобиль на дороге, убив водителя. Еще два человека погибли в районе Балао. В Пуэрто-Боливаре в воду упало здание, в котором находились музей и ресторан.

В результате землетрясения погибли 12 человек. Одиннадцать человек погибли в провинции Эль-Оро, еще один - в регионе Азуай. Пострадавшие находятся в больницах.

Сообщается о разрушении зданий, люди массово выходят на улицы. Президент Эквадора призвал жителей сохранять спокойствие.
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