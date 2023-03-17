Количество жалоб липчан на маркетплейсы растёт

Количество обращений в Роспотребнадзор по вопросам дистанционной торговли за пять лет выросло более чем в четыре раза.





«Мы принимаем все необходимые профилактические меры, разъясняем права и обязанности, помогаем найти решение, но если продавец уверен в своей правоте и отказывает в удовлетворении требований потребителя, то необходимо рассмотреть вариант обращения в суд с иском для возврата денег, если этого не произойдет в результате рассмотрения жалобы», - отмечают в Управлении Роспотребнадзора.



Для консультирования граждан и организаций в Управлении работает горячая линия по телефону (4742) 27-25-98. Горячая линия работает в понедельник-четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 15.00. Также в формате «вопрос-ответ» в ГИС «Защита прав потребителей» функционирует раздел «Виртуальная приемная». Получить консультацию также возможно через МФЦ посредством использования видеосвязи с управлением Роспотребнадзора.



Кроме того, потребители могут обратиться за консультацией в единый консультационный центр Роспотребнадзора, который функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Операторы Единого консультационного центра осуществляют непрерывный прием звонков, первичную консультацию, а также по отдельным вопросам направляют обратившихся в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.



Направить обращения граждане могут по почтовому адресу: Липецк, ул. Гагарина, д. 60 А, а также через форму приема обращений граждан в электронном виде через сайт



Для потребителей выпустили пошаговую инструкцию по маркетплейсам. Как отмечают в управлении, за качество товара отвечает изготовитель. Но по российскому законодательству свои претензии можно предъявить также продавцу.



Сам маркетплейс, если он не значится продавцом товара, не должен принимать и рассматривать претензии по качеству. Такое решение принимает продавец самостоятельно (но площадка может выступать посредником при передаче такого рода претензий и ответов на них).



При этом маркетплейс обязан при покупке товаров раскрыть информацию о том, кто является продавцом с указанием на наименования и отдельных реквизитов. Эта информация может быть в карточке товара, в сведениях о заказе, в электронном чеке.



Чтобы избежать покупки проблемного товара, в момент формирования заказа потребителям рекомендуют ознакомиться с описанием товара и его характеристиками, с отзывами, видео и фотографиями покупателей, задать продавцу вопрос для уточнения деталей по конкретному товару (прямо в карточке товара).



Если при осмотре приобретаемой вещи перед покупкой были обнаружены дефекты, то у потребителя есть право отказаться от покупки позиции, и, в случае предоплаты, потребовать возврат денежных средств.



Если недостаток был обнаружен после приобретения, потребителю рекомендуется ознакомиться с условиями возврата товара, прописанными на сайтах маркетплейсов. Например, на некоторых площадках необходимо заполнить заявку в «личном кабинете», приложив при этом фото и видео товара с дефектом.



При обнаружении недостатка в товаре действует простое правило – с претензией к продавцу (через маркетплейс) можно обратиться в течение гарантийного срока (срока годности), срока службы (а если они не установлены в разумный срок, но в пределах двух лет).



Подробно инструкцию по взаимодействию потребителей с маркетплейсами можно посмотреть За последние пять лет количество жалоб на дистанционную торговлю в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области увеличилось более чем в четыре раза.«Мы принимаем все необходимые профилактические меры, разъясняем права и обязанности, помогаем найти решение, но если продавец уверен в своей правоте и отказывает в удовлетворении требований потребителя, то необходимо рассмотреть вариант обращения в суд с иском для возврата денег, если этого не произойдет в результате рассмотрения жалобы», - отмечают в Управлении Роспотребнадзора.Для консультирования граждан и организаций в Управлении работает горячая линия по телефону (4742) 27-25-98. Горячая линия работает в понедельник-четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 15.00. Также в формате «вопрос-ответ» в ГИС «Защита прав потребителей» функционирует раздел «Виртуальная приемная». Получить консультацию также возможно через МФЦ посредством использования видеосвязи с управлением Роспотребнадзора.Кроме того, потребители могут обратиться за консультацией в единый консультационный центр Роспотребнадзора, который функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Операторы Единого консультационного центра осуществляют непрерывный прием звонков, первичную консультацию, а также по отдельным вопросам направляют обратившихся в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.Направить обращения граждане могут по почтовому адресу: Липецк, ул. Гагарина, д. 60 А, а также через форму приема обращений граждан в электронном виде через сайт Роспотребнадзора. Для потребителей выпустили пошаговую инструкцию по маркетплейсам. Как отмечают в управлении, за качество товара отвечает изготовитель. Но по российскому законодательству свои претензии можно предъявить также продавцу.Сам маркетплейс, если он не значится продавцом товара, не должен принимать и рассматривать претензии по качеству. Такое решение принимает продавец самостоятельно (но площадка может выступать посредником при передаче такого рода претензий и ответов на них).При этом маркетплейс обязан при покупке товаров раскрыть информацию о том, кто является продавцом с указанием на наименования и отдельных реквизитов. Эта информация может быть в карточке товара, в сведениях о заказе, в электронном чеке.Чтобы избежать покупки проблемного товара, в момент формирования заказа потребителям рекомендуют ознакомиться с описанием товара и его характеристиками, с отзывами, видео и фотографиями покупателей, задать продавцу вопрос для уточнения деталей по конкретному товару (прямо в карточке товара).Если при осмотре приобретаемой вещи перед покупкой были обнаружены дефекты, то у потребителя есть право отказаться от покупки позиции, и, в случае предоплаты, потребовать возврат денежных средств.Если недостаток был обнаружен после приобретения, потребителю рекомендуется ознакомиться с условиями возврата товара, прописанными на сайтах маркетплейсов. Например, на некоторых площадках необходимо заполнить заявку в «личном кабинете», приложив при этом фото и видео товара с дефектом.При обнаружении недостатка в товаре действует простое правило – с претензией к продавцу (через маркетплейс) можно обратиться в течение гарантийного срока (срока годности), срока службы (а если они не установлены в разумный срок, но в пределах двух лет).Подробно инструкцию по взаимодействию потребителей с маркетплейсами можно посмотреть здесь