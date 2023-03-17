Липецкая вечЁрка: гибель двух монтажников, частичное перекрытие Октябрьского моста и судьба сокольских соколов

Сегодня, 17 марта, стало известно о гибели на территории Новолипецкого комбината двух рабочих, возобновлении ремонт Октябрьского моста, и краеведческий музей попросил в мэрии одну «птичку» с Сокольского моста для истории.

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