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Липецкая вечЁрка: гибель двух монтажников, частичное перекрытие Октябрьского моста и судьба сокольских соколов
Сегодня, 17 марта, стало известно о гибели на территории Новолипецкого комбината двух рабочих, возобновлении ремонт Октябрьского моста, и краеведческий музей попросил в мэрии одну «птичку» с Сокольского моста для истории.
СК возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
Сегодня, после зимнего перерыва, возобновлен ремонт Октябрьского моста, начавшийся в октябре прошлого года.
Сейчас на мосту демонтируют асфальт и плиты пешеходной дорожки по направлению движения в сторону Тракторного. После этого начнется замена плит и укладка асфальта. Работы продлятся около месяца. Ожидается, что на это время движение по крайнему правому ряду проезжей части будет частично ограничено из-за работы спецтехники. По контракту полностью отремонтировать мост должны к 1 июля 2023 года.
— Неинтересно. На нём нет чугунных птичек, — заметил комментатор.
Краеведческий музей обратился в мэрию с просьбой отдать им из эмблем-птичек, которые сейчас демонтируют вместе с ограждением Сокольского моста. Музей готовят постоянную экспозицию о Липецкой области к 70-летию региона.
— Так всё же в музей или на скупку? — решил уточнить Пророк.
Краевед Александр Клоков считает, что обновление старой чугунной ограды Сокольского моста с узнаваемым городским символом обойдется бюджету дешевле, чем заказ новой из композитных материалов.
— Что сказали бы жители Санкт-Петербурга, если чугунные ограды их мостов заменили на пластик? — задался вопросом краевед.
Снятые с моста чугунные эмблемы хранятся на базе подрядчика — ООО «Инфинити Групп», затем их передадут заказчику ремонта — управлению главного смотрителя города. Заместитель директора «Инфинити Групп» Максим Колпаков пояснил, что новое ограждение выполнят из композитных материалов. А прикрепить к пластику чугунные элементы не получится, поэтому старых «птичек» заменят пластиковыми.
— Из-за установки барьерного ограждения будет ограничена видимость фрагментов с птицами со стороны проезжей части. По требованиям безопасности от РЖД мы установим высокое ограждения вдоль моста, которое закроет перильную ограду из композитного материала. Это будет сделано, в том числе для безопасности движения пешеходов по тротуарам — рассказал Максим Колпаков.
При этом «Инфинити Групп» готова поучаствовать в реставрации старых «птичек» (непонятно только кому они в таком количестве после реставрации будут нужны, если не возвращать их на мост?) Кстати, ЛТК «Свободный Сокол» тоже обещала рассмотреть свое участие в реставрации эмблем.
Чем дело закончится, пока неясно. Окончательное решение за мэром Евгенией Уваркиной, которая намерена на следующей неделе проинспектировать ремонт Сокольского моста.
— Все красивое чугунное литье в городе уже убрали. Это чугунная ограда сквера Франценюка на проспекте Мира, чугунная ограда Нижнего парка, чугунная ограда детского или Верхнего парка. Чем-то красивые ограды мешают, — заметила Елена.
В субботу погода должна наладиться, синоптики пронозируют, что дождь прекратится, а на улеце будет до +5 градусов.
А долгосрочный прогноз областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды слегка настораживает. Снег в Липецке растаял, однако глубина промерзания почвы составляет 59 сантиметров при норме 44. Поэтому есть опасения, что талая вода при неблагоприятном развитии событий может пойти «верхом». В мэрии заверили, что вместе со спасателями держат ситуацию под контролем.
Фото и видео пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
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