Происшествия

сегодня, 15:20

СК: рабочие погибли при падении стрелы мобильного крана

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#падение с высоты #несчастный случай #техника безопасности
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СК: рабочие погибли при падении стрелы мобильного крана

Следствие сообщило об обстоятельствах трагедии на территории НЛМК. 

Пресс-служба областного управления следственного комитета сообщила первые данные расследования гибели рабочих ООО «СК Контур» на территории НЛМК.

«По данным следствия, 16 марта 2023 года во время монтажа технологического оборудования произошло падение стрелы мобильного крана с подвесной корзиной, в которой находились двое монтажников подрядной организации. При падении с высоты почти 50 метров, рабочие 1984 г.р. и 1983 г.р., получили травмы несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, по факту гибели рабочих Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр, изымается интересующая следствие документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за соблюдение требований безопасности на производстве, — рассказали в пресс-службе.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.



2646
#падение с высоты #несчастный случай #техника безопасности
9

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