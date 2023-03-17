Происшествия
41 минуту назад
На территории Новолипецкого комбината погибли двое рабочих подрядной компании
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Они упали с 50-метровой высоты.
Вчера вечером на территории Новолипецкого комбината погибли двое рабочих.
По данным GOROD48, речь идет о сотрудниках ООО «СК Контур» 1983-го и 1984-го годов рождения. В 23:30 люлька, в которой они работали, сорвалась с 50-метровой высоты. Рабочие получили несовместимые с жизнью травмы.
По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело. Руководство Новолипецкого комбината окажет помощь государственной комиссии в проведении расследования и выяснения обстоятельств произошедшего.
«Прокуратура Левобережного района Липецка проводит проверку соблюдения работодателем федерального законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности. При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
По данным GOROD48, речь идет о сотрудниках ООО «СК Контур» 1983-го и 1984-го годов рождения. В 23:30 люлька, в которой они работали, сорвалась с 50-метровой высоты. Рабочие получили несовместимые с жизнью травмы.
По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело. Руководство Новолипецкого комбината окажет помощь государственной комиссии в проведении расследования и выяснения обстоятельств произошедшего.
«Прокуратура Левобережного района Липецка проводит проверку соблюдения работодателем федерального законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности. При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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