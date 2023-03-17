На территории Новолипецкого комбината погибли двое рабочих подрядной компании

Они упали с 50-метровой высоты.

Вчера вечером на территории Новолипецкого комбината погибли двое рабочих.



По данным GOROD48, речь идет о сотрудниках ООО «СК Контур» 1983-го и 1984-го годов рождения. В 23:30 люлька, в которой они работали, сорвалась с 50-метровой высоты. Рабочие получили несовместимые с жизнью травмы.



По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело. Руководство Новолипецкого комбината окажет помощь государственной комиссии в проведении расследования и выяснения обстоятельств произошедшего.



«Прокуратура Левобережного района Липецка проводит проверку соблюдения работодателем федерального законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности. При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.

