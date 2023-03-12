Липецк тоже потихоньку превращается в Венецию

Областной центр присоединился к населенным пунктам региона, которые сегодня затапливает вешними водами. Но подтопления в Липецке пока носят локальный характер.

Как сообщают в пресс-службе администрации Липецка, подтоплены несколько участков на улицах 9 Января и 20 Партсъезда, а также в Малом переулке и садоводческом товариществе «Металлург – 2».



По данным синоптиков, только сегодня выпало 10,2 мм осадков – около 40% месячной нормы.



Также приходят сообщения о подтоплении в микрорайоне ЛТЗ, на 3-м участке.



- Все заявки, поступающие в Единую диспетчерскую службу, оперативно передаются коммунальным службам города. Ситуацию постоянно мониторят городские спасатели, - сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков. – В настоящее время обстановка в считающихся наиболее проблемными районах Ниженки, Каменном логу, улицах Калинина и Радиаторная стабильная. За развитием событий дежурный ЕДДС города также постоянно следит с помощью камер видеонаблюдения.



Для ликвидации подтоплений на местах работают ассенизаторские машины, илосос, тракторы, экскаватор и самосвалы.



Фото пресс-службы администрации Липецка

