Общество

сегодня, 14:27

Липецк тоже потихоньку превращается в Венецию

1 956
#подтопление #паводок #дождь
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Липецк тоже потихоньку превращается в Венецию

Областной центр присоединился к населенным пунктам региона, которые сегодня затапливает вешними водами. Но подтопления в Липецке пока носят локальный характер.

Как сообщают в пресс-службе администрации Липецка, подтоплены несколько участков на улицах 9 Января и 20 Партсъезда, а также в Малом переулке и садоводческом товариществе «Металлург – 2».

По данным синоптиков, только сегодня выпало 10,2 мм осадков – около 40% месячной нормы. 

Также приходят сообщения о подтоплении в микрорайоне ЛТЗ, на 3-м участке.

- Все заявки, поступающие в Единую диспетчерскую службу, оперативно передаются коммунальным службам города. Ситуацию постоянно мониторят городские спасатели, - сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков. – В настоящее время обстановка в считающихся наиболее проблемными районах Ниженки, Каменном логу, улицах Калинина и Радиаторная стабильная. За развитием событий дежурный ЕДДС города также постоянно следит с помощью камер видеонаблюдения.

Для ликвидации подтоплений на местах работают ассенизаторские машины, илосос, тракторы, экскаватор и самосвалы. 

Фото пресс-службы администрации Липецка
1 956
#подтопление #паводок #дождь
1

Комментарии (1)

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49 минут назад
Что там в лучшем селе России,как обстановка?
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