Фонд «Милосердие» передал 150 тонн продуктов малообеспеченным семьям

150 тонн полезного детского питания получили малообеспеченные семьи благодаря совместной акции «Время добра», которую проводят благотворительный фонд «Милосердие» и компания «Прогресс». Вот уже четвертый год в различные районы Липецкой области поступает эта востребованная «вкусная» помощь.

«Благодаря нашей акции более 1600 семей из Липецка и отдаленных населенных пунктов региона бесплатно обеспечиваются качественной молочной продукцией, - комментирует заместитель директора фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - За годы работы мы ни раз слышали искренние слова благодарности от мам малышей за поддержку и внимание».



Сейчас помощь от фонда получают частные лица и организации восьми районов Липецкой области. Число получателей постоянно растет, часто люди узнают об акции из соцсетей и делятся контактами с нуждающимися. Питание доставляется также в дома-интернаты, организации инвалидов, общественные объединения поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. В числе тех, кто получает помощь от «Милосердия», есть нуждающиеся семьи, где воспитывают до десяти детей.



Продуктовые наборы распределяются после обращения в фонд с пакетом необходимых документов, о которых можно проконсультироваться по телефону 89005980708 или направить свой запрос по WhatsApp. Саму помощь еженедельно выдают в офисе «Милосердия» по адресу: Липецк, ул. 50 лет НЛМК,11а.



Кроме акции «Время добра» еще целый ряд постоянных социальных программ фонда нацелен на поддержку семьи и детства. Они охватывают свыше 1500 семей, более половины из которых – многодетные. Благодаря этому около 4000 детей в Липецкой области регулярно получают разнообразную востребованную помощь.



Одна из программ предусматривает регулярную выдачу благотворительных обедов. Их предоставляет партнер фонда – компания «Ротекс». Более 460 жителей Липецка из числа многодетных семей и малообеспеченных пенсионеров имеют возможность получать полноценное горячее питание.



Еще одна программа фонда помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В течение года экстренную материальную помощь от «Милосердия» получает более 100 семей. Часто на эти средства родители приобретают для своих детей одежду и школьные принадлежности.

Воспитанники детских домов Липецкой области и ребята из малообеспеченных семей получают от фонда приятные сюрпризы к Дню защиты детей и Дню знаний.



