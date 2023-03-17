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14 минут назад

Фонд «Милосердие» передал 150 тонн продуктов малообеспеченным семьям

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#благотворительность #Фонд «Милосердие»
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Фонд «Милосердие» передал 150 тонн продуктов малообеспеченным семьям

150 тонн полезного детского питания получили малообеспеченные семьи благодаря совместной акции «Время добра», которую проводят благотворительный фонд «Милосердие» и компания «Прогресс». Вот уже четвертый год в различные районы Липецкой области поступает эта востребованная «вкусная» помощь. 

«Благодаря нашей акции более 1600 семей из Липецка и отдаленных населенных пунктов региона бесплатно обеспечиваются качественной молочной продукцией, - комментирует заместитель директора фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, -  За годы работы мы ни раз слышали искренние слова благодарности от мам малышей за поддержку и внимание». 

Сейчас помощь от фонда получают частные лица и организации восьми районов Липецкой области. Число получателей постоянно растет, часто люди узнают об акции из соцсетей и делятся контактами с нуждающимися.  Питание доставляется также в дома-интернаты, организации инвалидов, общественные объединения поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. В числе тех, кто получает помощь от «Милосердия», есть нуждающиеся семьи, где воспитывают до десяти детей. 

Продуктовые наборы распределяются после обращения в фонд с пакетом необходимых документов, о которых можно проконсультироваться по телефону 89005980708 или направить свой запрос по WhatsApp. Саму помощь еженедельно выдают в офисе «Милосердия» по адресу: Липецк, ул. 50 лет НЛМК,11а.

Кроме акции «Время добра» еще целый ряд постоянных социальных программ фонда нацелен на поддержку семьи и детства. Они охватывают свыше 1500 семей, более половины из которых – многодетные. Благодаря этому около 4000 детей в Липецкой области регулярно получают разнообразную востребованную помощь.  

Одна из программ предусматривает регулярную выдачу благотворительных обедов. Их предоставляет партнер фонда – компания «Ротекс». Более 460 жителей Липецка из числа многодетных семей и малообеспеченных пенсионеров имеют возможность получать полноценное горячее питание. 

Еще одна программа фонда помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  В течение года экстренную материальную помощь от «Милосердия» получает более 100 семей. Часто на эти средства родители приобретают для своих детей одежду и школьные принадлежности.  
Воспитанники детских домов Липецкой области и ребята из малообеспеченных семей получают от фонда приятные сюрпризы к Дню защиты детей и Дню знаний.

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#благотворительность #Фонд «Милосердие»
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