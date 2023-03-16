Погода в Липецке

29 минут назад

Завтра в Липецкой области дождливо, туманно и до +7

135
#туман
Завтра в Липецкой области дождливо, туманно и до +7

17 марта Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферного фронта атлантического циклона – ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. 

18 и 19 марта влияние на погоду в регионе будет оказывать юго-восточная периферия антициклона – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса тепла, что на 2-5 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди, местами туман. Ветер северный, 8-13 м/сек. Ночью на улице от -1 до +4 градусов, днем – от +2 до +7 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью – от +1 до +3 градусов, днем – от +3 до +5 градусов.

День 17 марта стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 23 градусов мороза. 

135
#туман

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Завтра в Липецкой области до +11
#потепление
1
Завтра в Липецкой области до +11

14.03.2023 17:00

Погода в Липецке
Ветер в Липецке усилится
#ветер
Ветер в Липецке усилится

14.03.2023 14:03

Погода в Липецке
Завтра ветрено, сухо и до +8
#потепление #ветер
Завтра ветрено, сухо и до +8

13.03.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области сильный ветер и до +12
#Погода
3
В Липецкой области сильный ветер и до +12

11.03.2023 17:05

Погода в Липецке
Весна набирает обороты: в Липецкой области ночью и днем до +5
#потепление
3
Весна набирает обороты: в Липецкой области ночью и днем до +5

09.03.2023 17:00

Погода в Липецке
Завтра дождливо и до +9
#потепление
1
Завтра дождливо и до +9

08.03.2023 17:01

Погода в Липецке