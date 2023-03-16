Завтра в Липецкой области дождливо, туманно и до +7

17 марта Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферного фронта атлантического циклона – ожидаются небольшие, местами умеренные дожди.

18 и 19 марта влияние на погоду в регионе будет оказывать юго-восточная периферия антициклона – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса тепла, что на 2-5 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди, местами туман. Ветер северный, 8-13 м/сек. Ночью на улице от -1 до +4 градусов, днем – от +2 до +7 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью – от +1 до +3 градусов, днем – от +3 до +5 градусов.



День 17 марта стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 23 градусов мороза.



