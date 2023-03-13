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Каждый пятый турист заплатил курортный сбор в Краснодарском крае
В прошлом году благодаря курортному сбору бюджет Кубани пополнился на 747 млн рублей.
Доходы Краснодарского края от курортного сбора выросли за год в 4,5 раза из-за повышения ставки и введения налога на новой территории. Однако эксперты указали на колоссальную разницу между числом отдохнувших и оплативших сбор туристов, - передает РБК.
Отмечается, что доходы Кубани от курортного сбора, который платили в гостиницах отдыхающие, составили в прошлом году году 747 млн рублей, - рассказали в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Уточняется, что в 2021 году было собрано в 4,5 раза меньше, или 165 млн рублей.
Собранный в 2022 году в Краснодарском крае туристический налог стал рекордным за все пять лет эксперимента по курортному сбору. Но кратный рост поступлений объясняется в первую очередь увеличением ставки самого налога. В 2022 году на большинстве курортов Краснодарского края, где взимается курортный сбор, он увеличился в три раза — с 10 до 30 рублей. На территории города-курорта Сочи размер налога с отдыхающих по сравнению с предыдущим годом вырос в пять раз — с 10 до 50 рублей.
Однако число плательщиков курортного сбора на Кубани увеличилось не за счет роста турпотока, а за счет расширения территории эксперимента и включения в него поселка городского типа Сириус, признают местные чиновники. До августа 2021 года курортный сбор в Краснодарском крае платили постояльцы гостиниц в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, а также пяти поселений Туапсинского района и двух поселений Ейского района. Но с августа 2021 года курортный сбор был введен также на территории Сириуса, который глава государства выделил из состава Сочи в 2020 году.
Количество туристов, заплативших в 2022 году курортный сбор в Краснодарском крае, согласно данным местного министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, увеличилось на 16%. Если в 2021 году его заплатили 3,1 млн отдыхающих, то в 2022 году примерно на 500 тысяч человек больше — 3,6 млн.
После того как Сириус присоединился к эксперименту, за пять месяцев с начала августа по конец декабря 2021 года курортный сбор на его территории заплатили 335 тыс. человек. За 2022 год курортный сбор заплатили 895 тыс. отдыхавших в Сириусе, то есть на 560 тыс. человек больше, чем за неполный предыдущий год. Это примерно соответствует разнице между числом заплативших курортный сбор на Кубани в 2021 и 2022 годах. Без учета Сириуса число туристов, заплативших сбор в Краснодарском крае, в 2022 году оказалось бы примерно на 100 тысяч меньше, чем в 2021 году.
Подчеркивается, что у краснодарских отелей, которые взимают курортный сбор, туристический налог в прошлом году заплатили чуть больше половины гостей.
Согласно данным отчетов 12 муниципалитетов, включенных в эксперимент по курортному сбору, в расположенных на их территории средствах размещения за год остановились в общей сложности около 6,5 млн туристов (на 22% больше, чем за прошлый год). Если исходить из оценки министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края о числе плательщиков курортного сбора, налог уплатили 55% туристов.
При этом турпоток на краснодарских курортах, по данным местных чиновников, в 2022 году вырос. За год в регионе отдохнули 17,4 млн туристов, что больше уровня 2021 года, когда Кубань приняла 16,8 млн отдыхающих, и даже лучше показателей доковидного 2019 года — 17,3 млн отдыхающих, - сообщают местные власти.
Исходя из этих оценок, число заплативших курортный сбор в прошлом году могло быть почти в пять раз меньше числа всех отдыхавших.
Значительная доля постояльцев отелей — льготные категории граждан, освобожденные от уплаты курортного сбора. К примеру, в Сочи в 2022 году около трети туристов, останавливавшихся в официальных средствах размещения, согласно отчету о курортном сборе, могли воспользоваться этой льготой: в основном это были лица младше 18 лет, гости, которые провели в гостинице меньше суток, а также жители Краснодарского края.
Расхождение в цифрах может объясняться и методикой подсчета туристической статистики.
Также курортный сбор не взимают с туристов гостевые дома и другое туристическое жилье в частном секторе, а также любые средства размещения с посуточной арендой, - поясняют эксперты.
Курортный сбор действует в ряде туристических регионов России: налог отдыхающие платят за пользование туристской инфраструктурой. Поступившие средства муниципальные власти направляют на восстановление и развитие курортов.
Эксперимент по взиманию с отдыхающих курортного сбора начался в России в мае 2018 года. Право вводить такой сбор получили власти четырех регионов: Краснодарского, Ставропольского и Алтайского края, а также Крыма. Но Крым отказался от такой возможности, посчитав, что это станет дополнительной нагрузкой для отрасли. Первоначально эксперимент должен был действовать до 31 декабря 2022 года. Но затем его продлили до 1 января 2025 года и включили в него Санкт-Петербург (курортный сбор в этом городе введут с 1 августа 2023 года).
Отмечается, что доходы Кубани от курортного сбора, который платили в гостиницах отдыхающие, составили в прошлом году году 747 млн рублей, - рассказали в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Уточняется, что в 2021 году было собрано в 4,5 раза меньше, или 165 млн рублей.
Собранный в 2022 году в Краснодарском крае туристический налог стал рекордным за все пять лет эксперимента по курортному сбору. Но кратный рост поступлений объясняется в первую очередь увеличением ставки самого налога. В 2022 году на большинстве курортов Краснодарского края, где взимается курортный сбор, он увеличился в три раза — с 10 до 30 рублей. На территории города-курорта Сочи размер налога с отдыхающих по сравнению с предыдущим годом вырос в пять раз — с 10 до 50 рублей.
Однако число плательщиков курортного сбора на Кубани увеличилось не за счет роста турпотока, а за счет расширения территории эксперимента и включения в него поселка городского типа Сириус, признают местные чиновники. До августа 2021 года курортный сбор в Краснодарском крае платили постояльцы гостиниц в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, а также пяти поселений Туапсинского района и двух поселений Ейского района. Но с августа 2021 года курортный сбор был введен также на территории Сириуса, который глава государства выделил из состава Сочи в 2020 году.
Количество туристов, заплативших в 2022 году курортный сбор в Краснодарском крае, согласно данным местного министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, увеличилось на 16%. Если в 2021 году его заплатили 3,1 млн отдыхающих, то в 2022 году примерно на 500 тысяч человек больше — 3,6 млн.
После того как Сириус присоединился к эксперименту, за пять месяцев с начала августа по конец декабря 2021 года курортный сбор на его территории заплатили 335 тыс. человек. За 2022 год курортный сбор заплатили 895 тыс. отдыхавших в Сириусе, то есть на 560 тыс. человек больше, чем за неполный предыдущий год. Это примерно соответствует разнице между числом заплативших курортный сбор на Кубани в 2021 и 2022 годах. Без учета Сириуса число туристов, заплативших сбор в Краснодарском крае, в 2022 году оказалось бы примерно на 100 тысяч меньше, чем в 2021 году.
Подчеркивается, что у краснодарских отелей, которые взимают курортный сбор, туристический налог в прошлом году заплатили чуть больше половины гостей.
Согласно данным отчетов 12 муниципалитетов, включенных в эксперимент по курортному сбору, в расположенных на их территории средствах размещения за год остановились в общей сложности около 6,5 млн туристов (на 22% больше, чем за прошлый год). Если исходить из оценки министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края о числе плательщиков курортного сбора, налог уплатили 55% туристов.
При этом турпоток на краснодарских курортах, по данным местных чиновников, в 2022 году вырос. За год в регионе отдохнули 17,4 млн туристов, что больше уровня 2021 года, когда Кубань приняла 16,8 млн отдыхающих, и даже лучше показателей доковидного 2019 года — 17,3 млн отдыхающих, - сообщают местные власти.
Исходя из этих оценок, число заплативших курортный сбор в прошлом году могло быть почти в пять раз меньше числа всех отдыхавших.
Значительная доля постояльцев отелей — льготные категории граждан, освобожденные от уплаты курортного сбора. К примеру, в Сочи в 2022 году около трети туристов, останавливавшихся в официальных средствах размещения, согласно отчету о курортном сборе, могли воспользоваться этой льготой: в основном это были лица младше 18 лет, гости, которые провели в гостинице меньше суток, а также жители Краснодарского края.
Расхождение в цифрах может объясняться и методикой подсчета туристической статистики.
Также курортный сбор не взимают с туристов гостевые дома и другое туристическое жилье в частном секторе, а также любые средства размещения с посуточной арендой, - поясняют эксперты.
Курортный сбор действует в ряде туристических регионов России: налог отдыхающие платят за пользование туристской инфраструктурой. Поступившие средства муниципальные власти направляют на восстановление и развитие курортов.
Эксперимент по взиманию с отдыхающих курортного сбора начался в России в мае 2018 года. Право вводить такой сбор получили власти четырех регионов: Краснодарского, Ставропольского и Алтайского края, а также Крыма. Но Крым отказался от такой возможности, посчитав, что это станет дополнительной нагрузкой для отрасли. Первоначально эксперимент должен был действовать до 31 декабря 2022 года. Но затем его продлили до 1 января 2025 года и включили в него Санкт-Петербург (курортный сбор в этом городе введут с 1 августа 2023 года).