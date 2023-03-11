В Долгоруковском районе подтопило мост

Аналогичные проблемы сейчас наблюдаются ещё в нескольких населённых пунктах региона.

Подъехать к селу Русская Казинка Долгоруковского района сейчас проблематично.



Как сообщают в ГУ МЧС по Липецкой области, мост через местную речку подтоплен, движение по нему прекращено. По данным спасателей, повышение уровня воды составляет 25 см выше полотна дороги.

Впрочем, жители Русской Казинки не превратились в «робинзонов», у них имеются альтернативные дорогие в село, в частности объезды через населённые пункты Новотроицкое, Веселая и другие. Крюк составит от 10 до 35 км.

По сообщениям различных источников и пабликов в соцсетях, сейчас из-за поднявшейся воды закрыто движение ещё по нескольким мостам в Липецкой области: в селе Аргамач-Пальна Елецкого района, в селах Замятино и Засновка Задонского района; через реку Олым рядом с деревнями Никольское и Володаровка Воловского района.



Фото ГУ МЧС РФ по Липецкой области

