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Крымские виноделы предупредили о возможном росте цен на 15% из-за доставки через новые регионы РФ
Крымские виноделы в ближайшее время могут увеличить оптовую цену на свои вина на 3-15%.
Крымские виноделы готовятся в ближайшее время увеличить цены на свою продукцию из-за удорожания логистики и связанных с ней рисков, - сообщили РБК участники винного рынка и ретейла. Оптовая стоимость крымских вин может вырасти от 3 до 15%.
Грядущее подорожание участники рынка объясняют усложнившейся доставкой вин с полуострова после произошедшего теракта на Крымском мосту.
Запрет на проезд грузовиков по Крымскому мосту вынудил местных виноделов искать альтернативные маршруты для доставки вина на материк. Из-за того что маршруты проходят по новым территориям, цена перевозки выросла более чем на 80%.
Если раньше грузы из Крыма доставлялись в среднем за 36–48 часов, то теперь время доставки увеличилось больше чем в два раза — грузы едут от 72 до 168 часов, - отметили эксперты.
По их словам, транспортные тарифы выросли более чем на 85% — до 150 тысяч рублей за машину. Отмечается, что основные сложности, влияющие на логистику, — плохие дороги, не ограниченные по времени комендантские часы, долгие проверки и другие.
Значительное изменение логистики уже отражается на закупочных ценах продукции, - подчеркивают специалисты.
Цены растут непропорционально увеличению стоимости доставки: в зависимости от производителя и ценового сегмента подорожание может составлять до 15%.
Уточняется, что усложнение и удорожание логистики напрямую влияет на стоимость товара и сроки поставки клиентам.
Торговым сетям уже поступают уведомления от поставщиков вин Крыма об изменении цен.
Однако вывоз вина из Крыма и его реализация, несмотря на сложности с доставкой, пока идут в плановом режиме, - отмечают участники рынка.
Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля. После взрыва, который разрушил два пролета автомобильной части и потребует замены еще четырех, автомобильное движение по мосту было приостановлено. Правую сторону моста, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, восстановили в течение 56 дней — движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря. Но движение по мосту транспорта грузоподъемностью свыше 1,5 т пока не возобновилось. Грузовые фуры перенаправляются на Керченскую паромную переправу.
Грядущее подорожание участники рынка объясняют усложнившейся доставкой вин с полуострова после произошедшего теракта на Крымском мосту.
Запрет на проезд грузовиков по Крымскому мосту вынудил местных виноделов искать альтернативные маршруты для доставки вина на материк. Из-за того что маршруты проходят по новым территориям, цена перевозки выросла более чем на 80%.
Если раньше грузы из Крыма доставлялись в среднем за 36–48 часов, то теперь время доставки увеличилось больше чем в два раза — грузы едут от 72 до 168 часов, - отметили эксперты.
По их словам, транспортные тарифы выросли более чем на 85% — до 150 тысяч рублей за машину. Отмечается, что основные сложности, влияющие на логистику, — плохие дороги, не ограниченные по времени комендантские часы, долгие проверки и другие.
Значительное изменение логистики уже отражается на закупочных ценах продукции, - подчеркивают специалисты.
Цены растут непропорционально увеличению стоимости доставки: в зависимости от производителя и ценового сегмента подорожание может составлять до 15%.
Уточняется, что усложнение и удорожание логистики напрямую влияет на стоимость товара и сроки поставки клиентам.
Торговым сетям уже поступают уведомления от поставщиков вин Крыма об изменении цен.
Однако вывоз вина из Крыма и его реализация, несмотря на сложности с доставкой, пока идут в плановом режиме, - отмечают участники рынка.
Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля. После взрыва, который разрушил два пролета автомобильной части и потребует замены еще четырех, автомобильное движение по мосту было приостановлено. Правую сторону моста, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, восстановили в течение 56 дней — движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря. Но движение по мосту транспорта грузоподъемностью свыше 1,5 т пока не возобновилось. Грузовые фуры перенаправляются на Керченскую паромную переправу.