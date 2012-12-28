Депутаты горсовета попросили мэрию не подвести их с исполнением наказов избирателей

На кону — 360 миллионов рублей, вдвое больше, чем в прошлом году.

Сегодня на заседании комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета зампредседателя департамента развития территории мэрии Алексей Тихомиров сообщил, что в работе из 439 наказов избирателей, которые администрация города получила от депутатов, остались лишь девять.Наказы избирателей, в основном, касались точечного благоустройства, ремонта дорог, освещения, ремонта детсадов, школ, учреждений допобразования. На это было потрачено 180 млн рублей — по пять миллионов на округ, выделенных мэрии правительством области.Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев рассказал о главной составляющей успеха: у проекта реализации наказов избирателей было «внешнее кураторство» (проектный офис возглавлял помощник одного из депутатов). А в этом году такого кураторства нет. А на наказы избирателей тем временем из областного бюджета выделена вдвое большая сумма — по 10 миллионов на округ.Тревожный звоночек прозвучал от руководителя экспертно–аналитического управления горсовета Олега Горбунова. Он попенял мэрии на то, что в ее отчете нет никакой информации по причинам невыполнения в срок 196 наказов.Представитель «главной скрипки» — так Борис Понаморев назвал департамент развития территории, — Алексей Тихомиров пообещал провести работу над ошибками прошлого года, чтобы не повторить их в этом году. А депутат Станислав Каменецкий добавил, что он и его коллеги хотели бы увидеть объекты благоустройства, выполненные с высочайшим качеством.А еще депутатская комиссия вынесла на июньскую сессию горсовета рекомендацию провести выборы нового состава горсовета в Единый день голосования, 14 сентября.