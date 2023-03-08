Завтра дождливо и до +9

В ближайшие трое суток погоду в ЦФО будут определять атмосферные фронты атлантических циклонов. «Плюсовые» температуры ожидаются и ночью, и днем.

На территории Липецкой области пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят: 9 и 10 марта – 3-4 градуса тепла, что на 6-7 градусов выше нормы, 11 марта – 1-2 градуса мороза, что на 2 градуса выше нормы.



По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие снег дождь, днем небольшие дожди, местами туман. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от -2 до +3 градусов, днем – от +4 до +9.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег и дождь, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от -1 до +1 градуса, днем она составит от +5 до +7 градусов.



День 9 марта стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1985 году – 24 градусов мороза.



