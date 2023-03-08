Погода в Липецке

сегодня, 17:01

Завтра дождливо и до +9

1 399
#потепление
3
Завтра дождливо и до +9

В ближайшие трое суток погоду в ЦФО будут определять атмосферные фронты атлантических циклонов. «Плюсовые» температуры ожидаются и ночью, и днем.

На территории Липецкой области пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят: 9 и 10 марта – 3-4 градуса тепла, что на 6-7 градусов выше нормы, 11 марта – 1-2 градуса мороза, что на 2 градуса выше нормы. 

По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие снег дождь, днем небольшие дожди, местами туман. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от -2 до +3 градусов, днем – от +4 до +9. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег и дождь, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от -1 до +1 градуса, днем она составит от +5 до +7 градусов.

День 9 марта стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1985 году – 24 градусов мороза. 

1 399
#потепление
3

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Gorodoviy

24 минуты назад
Ура, весна раскачивается!
ответить

Еще в рубрике

Все выше и выше: завтра в Липецкой области до +6
#потепление
14
Все выше и выше: завтра в Липецкой области до +6

вчера, 16:20

Погода в Липецке
В Липецкой области потеплеет до +4
#потепление
3
В Липецкой области потеплеет до +4

06.03.2023 17:00

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области до +3
3
Завтра в Липецкой области до +3

05.03.2023 17:54

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области ветер, снег, местами гололедица и до +2
2
Завтра в Липецкой области ветер, снег, местами гололедица и до +2

04.03.2023 17:14

Погода в Липецке
Циклон принесет завтра в Липецкую область мокрый снег, ветер и потепление до +4
#потепление #ветер
2
Циклон принесет завтра в Липецкую область мокрый снег, ветер и потепление до +4

03.03.2023 17:00

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области мокрый снег и до +4
#снег
1
Завтра в Липецкой области мокрый снег и до +4

02.03.2023 17:12

Погода в Липецке