сегодня, 17:01
Завтра дождливо и до +9
В ближайшие трое суток погоду в ЦФО будут определять атмосферные фронты атлантических циклонов. «Плюсовые» температуры ожидаются и ночью, и днем.
По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие снег дождь, днем небольшие дожди, местами туман. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от -2 до +3 градусов, днем – от +4 до +9.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег и дождь, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от -1 до +1 градуса, днем она составит от +5 до +7 градусов.
День 9 марта стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1985 году – 24 градусов мороза.
Gorodoviy