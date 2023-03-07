Происшествия
46 минут назад
Охранника подозревают в угоне «УАЗа» с территории предприятия
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Мужчина был пьян.
В Липецке 33-летнего охранника предприятия подозревают в угоне с его территории автомобиля «УАЗ».
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, отделом полиции № 5 по факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.
По версии следствия, подозреваемый работал охранником предприятия по улице Энгельса, и в период с 3 на 4 марта, будучи пьяным, мужчина угнал автомобиль «УАЗ», принадлежащий данной организации.
«Подозреваемый в угоне мужчина был оставлен сотрудниками ДПС и доставлен в отдел полиции. Оказалось, ранее он привлекался к административной и уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде, но должных выводов не сделал и снова сел за руль в состоянии опьянения», - отметили в полиции.
Теперь охраннику грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, отделом полиции № 5 по факту угона возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.
По версии следствия, подозреваемый работал охранником предприятия по улице Энгельса, и в период с 3 на 4 марта, будучи пьяным, мужчина угнал автомобиль «УАЗ», принадлежащий данной организации.
«Подозреваемый в угоне мужчина был оставлен сотрудниками ДПС и доставлен в отдел полиции. Оказалось, ранее он привлекался к административной и уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде, но должных выводов не сделал и снова сел за руль в состоянии опьянения», - отметили в полиции.
Теперь охраннику грозит до пяти лет лишения свободы.
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