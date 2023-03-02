Общество
35 минут назад
Сближение Юпитера и Венеры можно будет наблюдать еще один день
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Астрономическое явление видно из разных частей Липецка.
Сегодня второй вечер подряд можно наблюдать сближение Юпитера и Венеры.
Два ярких объекта располагаются в небе так близко, что уже стали героями социальных сетей.
Как сообщает телеканал «Рен-ТВ» со ссылкой на астронома Александра Якушечкина, такое сближение планет событие не редкое и происходит с периодичностью в один-полтора года.
К сожалению, максимальное визуальное сближение планет можно было сегодня утром, но увидеть занимательное соседство можно будет еще и 3 марта. Если позволит погода.
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У меня есть телескоп