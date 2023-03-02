Сближение Юпитера и Венеры можно будет наблюдать еще один день

Астрономическое явление видно из разных частей Липецка.

Сегодня второй вечер подряд можно наблюдать сближение Юпитера и Венеры.Два ярких объекта располагаются в небе так близко, что уже стали героями социальных сетей.Как сообщает телеканал «Рен-ТВ» со ссылкой на астронома Александра Якушечкина, такое сближение планет событие не редкое и происходит с периодичностью в один-полтора года.К сожалению, максимальное визуальное сближение планет можно было сегодня утром, но увидеть занимательное соседство можно будет еще и 3 марта. Если позволит погода.