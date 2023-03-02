Общество

35 минут назад

Сближение Юпитера и Венеры можно будет наблюдать еще один день

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#астрономия #Юпитер #Венера
Сближение Юпитера и Венеры можно будет наблюдать еще один день

Астрономическое явление видно из разных частей Липецка.

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Сегодня второй вечер подряд можно наблюдать сближение Юпитера и Венеры. 

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Два ярких объекта располагаются в небе так близко, что уже стали героями социальных сетей.

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Как сообщает телеканал «Рен-ТВ» со ссылкой на астронома Александра Якушечкина, такое сближение планет событие не редкое и происходит с периодичностью в один-полтора года. 

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К сожалению, максимальное визуальное сближение планет можно было сегодня утром, но увидеть занимательное соседство можно будет еще и 3 марта. Если позволит погода.

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#астрономия #Юпитер #Венера

Комментарии (1)

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У меня есть телескоп

7 минут назад
Как приятно читать такие новости!!! Спасибо.
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