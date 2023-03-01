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34-летнего директора логистической компании подозревают в неуплате налогов более чем на 90 миллионов рублей
Дело уже рассматривает суд.
Советский районный суд Липецка рассматривает уголовное дело в отношении 34-летнего директора логистической компании по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 90 миллионов рублей.
«По версии следствия, учредитель и директор организации уклонился от уплаты НДС за 4 квартал 2016 года и все кварталы 2017 года на общую сумму свыше 90 миллионов рублей, предоставляя в налоговую инспекцию декларации, составленные на основании фиктивных документов», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Напомним, учредитель и директор логистической фирмы, офис которой сначала располагался на улице Потапова, а потом на улице Катукова в Липецке, в ходе предварительного следствия признал вину, но отказался от дачи показаний. Он также успел возместить часть ущерба — 18 миллионов рублей.
Компания занимается грузоперевозками и является плательщиком НДС, при этом своего транспорта у неё нет, для оказания транспортных услуг она привлекала машины физлиц и ИП, не являющихся плательщиками НДС.
«Директора компании подозревают в том, что он уклонился от уплаты налогов на общую сумму 90 465 329 рублей путём включения в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений о наличии оснований для налоговых вычетов по НДС, влияющих на правильное исчисление и уплату налогов, содержащихся в фиктивных документах», - ранее рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Следствие полагает, что основаниями для налоговых вычетов стали документы по оплате компанией различных услуг, фиктивные бумаги, отраженные в книге покупок компании.
У подозреваемого — трое несовершеннолетних детей.
Действия директора фирмы квалифицированы следствием по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере».
«По версии следствия, учредитель и директор организации уклонился от уплаты НДС за 4 квартал 2016 года и все кварталы 2017 года на общую сумму свыше 90 миллионов рублей, предоставляя в налоговую инспекцию декларации, составленные на основании фиктивных документов», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Напомним, учредитель и директор логистической фирмы, офис которой сначала располагался на улице Потапова, а потом на улице Катукова в Липецке, в ходе предварительного следствия признал вину, но отказался от дачи показаний. Он также успел возместить часть ущерба — 18 миллионов рублей.
Компания занимается грузоперевозками и является плательщиком НДС, при этом своего транспорта у неё нет, для оказания транспортных услуг она привлекала машины физлиц и ИП, не являющихся плательщиками НДС.
«Директора компании подозревают в том, что он уклонился от уплаты налогов на общую сумму 90 465 329 рублей путём включения в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений о наличии оснований для налоговых вычетов по НДС, влияющих на правильное исчисление и уплату налогов, содержащихся в фиктивных документах», - ранее рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Следствие полагает, что основаниями для налоговых вычетов стали документы по оплате компанией различных услуг, фиктивные бумаги, отраженные в книге покупок компании.
У подозреваемого — трое несовершеннолетних детей.
Действия директора фирмы квалифицированы следствием по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере».
Хельга