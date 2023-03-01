Общество

сегодня, 10:41

У липецких львов, ягуаров и тигров сегодня будет праздничный обед

4 546
#животные #зоопарк
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У липецких львов, ягуаров и тигров сегодня будет праздничный обед

1 марта — День кошек.

Сегодня, 1 марта — День кошек.

В липецком зоопарке живёт несколько ярких представителей семейства кошачьих. Там сегодня поздравляют львов Кальяна и Киру, ягуаров Чипа и Эстреллу, дальневосточного леопарда Кейта, сервала Саймона, тигров Оззи и Шерр.

«Сегодня для них подготовлены особенно привлекательные кусочки еды», — сообщает администрация зверинца.
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#животные #зоопарк
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Комментарии (4)

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Кошка

16 минут назад
Мяууу
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Лиза

22 минуты назад
Сегодня отмечается день кошек!!!
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Гостья1

сегодня, 10:58
Покормите их повкусне!Весна пришла! Спинку отлежали за зиму, подтянуться хочется, шёрстку почистить да солнышку порадоваться!. Какие красивые,уверенные,стойкие и грациозные кошечки! С днём Кошечек,и пусть у них всегда будет в достатке корм и уютное лежбище.
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Посетитель.

сегодня, 10:47
А кому-то из зверей не повизло.
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