Общество
сегодня, 10:41
У липецких львов, ягуаров и тигров сегодня будет праздничный обед
1 марта — День кошек.
Сегодня, 1 марта — День кошек.
В липецком зоопарке живёт несколько ярких представителей семейства кошачьих. Там сегодня поздравляют львов Кальяна и Киру, ягуаров Чипа и Эстреллу, дальневосточного леопарда Кейта, сервала Саймона, тигров Оззи и Шерр.
«Сегодня для них подготовлены особенно привлекательные кусочки еды», — сообщает администрация зверинца.
В липецком зоопарке живёт несколько ярких представителей семейства кошачьих. Там сегодня поздравляют львов Кальяна и Киру, ягуаров Чипа и Эстреллу, дальневосточного леопарда Кейта, сервала Саймона, тигров Оззи и Шерр.
«Сегодня для них подготовлены особенно привлекательные кусочки еды», — сообщает администрация зверинца.
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