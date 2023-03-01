У липецких львов, ягуаров и тигров сегодня будет праздничный обед

1 марта — День кошек.

Сегодня, 1 марта — День кошек.



В липецком зоопарке живёт несколько ярких представителей семейства кошачьих. Там сегодня поздравляют львов Кальяна и Киру, ягуаров Чипа и Эстреллу, дальневосточного леопарда Кейта, сервала Саймона, тигров Оззи и Шерр.



«Сегодня для них подготовлены особенно привлекательные кусочки еды», — сообщает администрация зверинца.