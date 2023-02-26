Авария на водоводе ликвидирована в Липецке

Прорыв водопроводной трубы на улице Папина произошел еще 18 февраля



Сегодня вечером рабочие «РВК-Липецк» ликвидировали порыв на водоводе диаметром 125 мм. Подача воды в квартиры отключенных домов возобновлена.



Ремонт участка водовода занял сутки. Сам же порыв произошел неделю назад.



- Выход воды на поверхность был зафиксирован 18 февраля в районе улицы Папина, 2в. Вода поступала в лотки тепловых сетей и выходила на поверхность через другой трубопровод диаметром 300 мм. Проведение работ осложняли большой диаметр водовода и место пролегания поврежденного участка. Несколько дней потребовалось специалистам на обследование места пересечения водопровода с теплотрассой. 25 февраля бригада водоканала приступила к земляным работам, чтобы обследовать водопровод и выявить точное место поврежденного участка. Для этих целей была временно приостановлена подача ресурса в близлежащих домах. Подвоз воды был организован по заявкам жителей, сообщили в «РВК-Липецк».

