В Липецке уже сожгли первую Масленицу

Жильцы утверждают, что согласовали мероприятие с МЧС.

Жители дома №2 на улице Доватора решили устроить эксклюзивные проводы зимы для себя и своих соседей.

Во дворе они провели импровизированный праздник, в конце которого сожгли чучело Масленицы, на которое скинулись всем домом. По словам жильцов, мероприятие прошло с соблюдением всех норм безопасности и было согласовано с МЧС.

В Быхановом саду чучело выставили на всеобщее обозрение, но перегородили подходы, чтобы никто не вздумал попрощаться с зимой раньше остальных.



Эту зиму завтра торжественно подпалят в Быхановом саду



Напомним, что широкую Масленицу в Липецке будут праздновать завтра в шести парках города. Сжигание Масленицы везде намечено на 14:00.