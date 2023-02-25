Общество

сегодня, 18:08

В Липецке уже сожгли первую Масленицу

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#Масленица #проводы зимы

Жильцы утверждают, что согласовали мероприятие с МЧС.

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Жители дома №2 на улице Доватора решили устроить эксклюзивные проводы зимы для себя и своих соседей.

Во дворе они провели импровизированный праздник, в конце которого сожгли чучело Масленицы, на которое скинулись всем домом. По словам жильцов, мероприятие прошло с соблюдением всех норм безопасности и было согласовано с МЧС.

 В Быхановом саду чучело выставили на всеобщее обозрение, но перегородили подходы, чтобы никто не вздумал попрощаться с зимой раньше остальных.

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Эту зиму завтра торжественно подпалят в Быхановом саду

Напомним, что широкую Масленицу в Липецке будут праздновать завтра в шести парках города. Сжигание Масленицы везде намечено на 14:00.


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#Масленица #проводы зимы

Комментарии (2)

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Смех

35 минут назад
Только в музее Масленицу не жгите, пожалуйста))) (см. "Масленица...в музее").
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Патриот

сегодня, 18:16
Молодцы!
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