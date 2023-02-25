сегодня, 18:08
В Липецке уже сожгли первую Масленицу
Жильцы утверждают, что согласовали мероприятие с МЧС.
Жители дома №2 на улице Доватора решили устроить эксклюзивные проводы зимы для себя и своих соседей.
Во дворе они провели импровизированный праздник, в конце которого сожгли чучело Масленицы, на которое скинулись всем домом. По словам жильцов, мероприятие прошло с соблюдением всех норм безопасности и было согласовано с МЧС.
В Быхановом саду чучело выставили на всеобщее обозрение, но перегородили подходы, чтобы никто не вздумал попрощаться с зимой раньше остальных.
Эту зиму завтра торжественно подпалят в Быхановом саду
Напомним, что широкую Масленицу в Липецке будут праздновать завтра в шести парках города. Сжигание Масленицы везде намечено на 14:00.
Смех
Патриот