В России
сегодня, 17:51
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Турист скончался при восхождении на Эльбрус, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на скалах Пастухова на высоте примерно 4800 метров. В восхождении участвовала зарегистрированная группа туристов из пяти человек.
"В 14:12 25 февраля поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус (высота 4,8 тыс. м, район скал Пастухова) скончался участник группы восхождения из города Читы 1964 года рождения (предположительно, от сердечного приступа)", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
На место выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС в количестве трех человек, а также одна единица техники.
Инцидент произошел на скалах Пастухова на высоте примерно 4800 метров. В восхождении участвовала зарегистрированная группа туристов из пяти человек.
"В 14:12 25 февраля поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус (высота 4,8 тыс. м, район скал Пастухова) скончался участник группы восхождения из города Читы 1964 года рождения (предположительно, от сердечного приступа)", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
На место выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС в количестве трех человек, а также одна единица техники.