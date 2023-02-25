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Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

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Турист скончался при восхождении на Эльбрус, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на скалах Пастухова на высоте примерно 4800 метров. В восхождении участвовала зарегистрированная группа туристов из пяти человек.

"В 14:12 25 февраля поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус (высота 4,8 тыс. м, район скал Пастухова) скончался участник группы восхождения из города Читы 1964 года рождения (предположительно, от сердечного приступа)", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

На место выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС в количестве трех человек, а также одна единица техники.
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