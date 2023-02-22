Госдума проголосовала за принятие закона о приостановке участия РФ в ДСНВ

О решении приостановить участие РФ в ДСНВ Владимир Путин объявил во время выступления с посланием Федеральному собранию. Согласно тексту законопроекта, возобновить участие РФ в договоре с США, который ограничивает количество развернутых боеголовок в каждой стране, может только президент.





Уточняется, что документ вступает в силу в день официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент. Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит законопроект сегодня после обеда.



Накануне президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что РФ в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Президент отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.



Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.



Госдума единогласно приняла президентский законопроект о приостановлении участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, - передает РИА Новости Уточняется, что документ вступает в силу в день официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент. Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит законопроект сегодня после обеда.Накануне президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что РФ в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Президент отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.