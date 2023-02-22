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сегодня, 14:41

Госдума проголосовала за принятие закона о приостановке участия РФ в ДСНВ

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#ДСНВ #закон

О решении приостановить участие РФ в ДСНВ Владимир Путин объявил во время выступления с посланием Федеральному собранию. Согласно тексту законопроекта, возобновить участие РФ в договоре с США, который ограничивает количество развернутых боеголовок в каждой стране, может только президент.

Госдума единогласно приняла президентский законопроект о приостановлении участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, - передает РИА Новости.

Уточняется, что документ вступает в силу в день официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент. Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит законопроект сегодня после обеда.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что РФ в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Президент отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.

Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.

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#ДСНВ #закон

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