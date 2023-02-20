Происшествия
23 минуты назад
На улице Рабочей погиб 44-летний мужчина
Во время пожара в жилом доме на улице Рабочей в селе Барятино Данковского района вечером 19 февраля погиб 44-летний мужчина.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огнем уничтожена кровля дома по всей площади.
- Пожар тушили три отделения пожарной охраны и два добровольца, - рассказали в МЧС.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что обстоятельства смерти мужчины еще выясняются.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огнем уничтожена кровля дома по всей площади.
- Пожар тушили три отделения пожарной охраны и два добровольца, - рассказали в МЧС.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что обстоятельства смерти мужчины еще выясняются.
40 лет назад
Нюра