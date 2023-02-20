Происшествия

23 минуты назад

На улице Рабочей погиб 44-летний мужчина

2 632
#МЧС #пожар
На улице Рабочей погиб 44-летний мужчина
Во время пожара в жилом доме на улице Рабочей в селе Барятино Данковского района вечером 19 февраля погиб 44-летний мужчина.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огнем уничтожена кровля дома по всей площади.

- Пожар тушили три отделения пожарной охраны и два добровольца, - рассказали в МЧС.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что обстоятельства смерти мужчины еще выясняются.
2 632
#МЧС #пожар

Комментарии (2)

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40 лет назад

2 минуты назад
Во многих случаях, вижу по сообщениям, пожар кровли дома. Уж не петуха ли красного соседям кидают? Когда я была маленькой, жила в деревне, соседка говорила, что ей вообще заткнули трубу печки! Едва не угорела! Было это лет 40 назад. Сейчас соседи соседей ненавидят люто
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Нюра

11 минут назад
Жалко. Молодой ведь ещё.
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