Судебного пристава-исполнителя подозревают в фальсификации протоколов о неявке по её вызовам

Действия женщины квалифицированы сразу по двум статьям уголовного кодекса.

Прокурор Измалковского района направил в суд уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя: женщину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и фальсификации доказательств по административному делу.



Судебным приставом-исполнителем Измалковского районного отдела судебных приставов подозреваемая работает с сентября 2014 года. По версии следствия, пытаясь улучшить показатели своей служебной деятельности, в марте 2020 года судебный пристав-исполнитель составила в отношении гражданина фиктивный протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве», а также его объяснение по факту правонарушения. В результате человек был незаконно оштрафован. При этом подозреваемая составляла протоколы, связанные с неявкой по её вызовам без уважительных причин, о которых сами вызываемые ничего не знали.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, в отношении этого должника ещё в апреле 2018 года было возбуждено исполнительное производство о возврате в бюджет излишне полученной суммы НДС в размере 54 779 рублей. А 27 марта 2020 года на мужчину составили ещё и протокол о неявке к приставу по якобы направленному ему 24 января 2020 года извещению о явке. Следствие полагает, что фиктивный протокол и объяснение пристав подписала лично.



Был и ещё один аналогичный случай.



Действия женщины квалифицированы по части 1 статьи 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по уголовному делу» и части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».



В случае обвинительного приговора ей грозит до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.