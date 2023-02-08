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Кабмин обсуждает с крупным бизнесом добровольный взнос в бюджет

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#бизнес #налоги

Власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 году.

Правительство обсуждает с крупными компаниями вопрос "однократного добровольного взноса" в бюджет, - заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс", - заявил он.

По его словам, по этой теме ведется дискуссия, вопрос прорабатывается с бизнесом. Он отметил, что об увеличении налогов речи не идет, - передает "Интерфакс".

"Это не повышение налогов. Есть windfall tax, такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов. Вопрос сейчас прорабатывается. Вопрос прорабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует", - подчеркнул он, уточнив, что речь идет о взносе именно от крупных компаний. Его потенциальный размер первый вице-премьер не озвучил.

Согласно предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета в этом году должен составить 3 трлн рублей, по итогам января он уже превышает 1,5 трлн рублей. По итогам первого месяца года доходы снизились на 35%, а расходы выросли на 59%. Всего за месяц ведомство потратило больше 3 трлн рублей, при этом получило только 1,5 трлн рублей. По сравнению с январем прошлого года поступления от нефтегазового комплекса упали на половину, а в других секторах — почти на треть, - сообщает "Ъ".
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#бизнес #налоги

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