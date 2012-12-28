Липчанин отнял у знакомой силой золотые украшения и 62 тысячи рублей

При этом он угрожал ей убийством.

В Брянской области по подозрению в грабеже задержан 63-летний липчанин. По данным полиции, он напал на жительницу Погарского района.Житель Липецкой области находился у женщины в гостях, и попросил взаймы пять тысяч рублей для поездки в другой регион. Получив деньги, он потребовал еще, и начал знакомую избивать. Она отдала липчанину 62 тысячи рублей и золотые украшения, а когда он пересчитывал купюры, вылезла в окно и убежала к соседям, откуда вызвала полицию.Грабитель успел уже скрыться, но полицейские через некоторые время вышли на его след и задержали. Деньги он успел потратить, а золотые украшения реализовать не успел и вернул.Как сообщили в УМВД России по Брянской области, задержаный был ранее судим за избиение человека.— Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», — сообщили в брянской полиции.