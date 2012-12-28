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Общество
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53 минуты назад
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Малышу, проглотившему монету, восстановили пищевод
Скоро маленького липчанина выпишут.
Напомним, на прошлой неделе из пищевода ребенка врачи извлекли монету, которую он проглотил в 2023 году. За два года, из-за монеты, у него сформировался грануляционный стеноз пищевода.
Пока ребёнок находится под наблюдением врачей, но скоро его собираются выписать из больницы.
Фото: министерство здравоохранения Липецкой области
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