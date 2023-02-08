Один человек погиб и трое пострадали в результате пожара на улице Коммунаров

Личность погибшего устанавливается.

Вечером 7 февраля на улице Коммунаров в Задонское произошел пожар, унесший как минимум одну жизнь.



По словам очевидцев, погиб один человек, еще трое госпитализированы. Пользователи социальных сетей предполагают, что виной тому мог послужить алкоголь.



В то же время в пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили GOROD48, что причины возгорания, как и личность погибшего мужчины устанавливаются.

