Происшествия
31 минуту назад
Один человек погиб и трое пострадали в результате пожара на улице Коммунаров
Личность погибшего устанавливается.
Вечером 7 февраля на улице Коммунаров в Задонское произошел пожар, унесший как минимум одну жизнь.
По словам очевидцев, погиб один человек, еще трое госпитализированы. Пользователи социальных сетей предполагают, что виной тому мог послужить алкоголь.
В то же время в пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили GOROD48, что причины возгорания, как и личность погибшего мужчины устанавливаются.
По словам очевидцев, погиб один человек, еще трое госпитализированы. Пользователи социальных сетей предполагают, что виной тому мог послужить алкоголь.
В то же время в пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили GOROD48, что причины возгорания, как и личность погибшего мужчины устанавливаются.