Происшествия

31 минуту назад

Один человек погиб и трое пострадали в результате пожара на улице Коммунаров

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#пожар #УМВД

Личность погибшего устанавливается.

Вечером 7 февраля на улице Коммунаров в Задонское произошел пожар, унесший как минимум одну жизнь.

По словам очевидцев, погиб один человек, еще трое госпитализированы. Пользователи социальных сетей предполагают, что виной тому мог послужить алкоголь.

В то же время в пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили GOROD48, что причины возгорания, как и личность погибшего мужчины устанавливаются.
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#пожар #УМВД

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