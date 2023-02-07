«Сиротская зима» оставила без работы управления округами

Во время рейда по проверкам управляющих компаний чиновники липецкой мэрии не нашли ни снега на пешеходных дорожках, ни сосулек на крышах.

Сотрудники департамента развития территорий администрации Липецка дважды в месяц обходят микрорайоны и заполняют чек-листы состояния многоэтажек и их дворов, оценивая, таким образом, работу управляющих компаний. Но сегодня такой рейд был образцово-показательным. Не столько из-за того, что начальник управления Советским округом мэрии Любовь Райдер показала СМИ довольно ухоженные дома и дворы, сколько из-за зимы, которую старшая по дому по улице Черноземной, 32 Любовь Курбатова назвала сиротской. По этой причине нет ни снега на пешеходных дорожках во дворах, ни сосулек на крышах.В зимнем чек-листе помимо этих двух критериев - еще и качество уборки входов в подъезды, присутствие песка и соли в пешеходных зонах, чистота автомобильных проездов и чистота контейнерных площадок. Что же увидел GOROD48 у 32-го дома, которым с недавних пор управляет УК «Союз»? Свежий песок, на который еще не ступала нога человека, а это значит, что его насыпали аккурат перед приездом журналистов, и буквально вылизанную контейнерную площадку. Показуха?Любовь Курбатова и присоединившиеся к ней жильцы дома говорят, что нет. Что УК «Союз», которая взяла на обслуживание их дом год назад, за это время сделала то, чего не сделала за несколько последних лет предыдущая «управляшка», «Наш дом – Липецк». Первым делом новая УК восстановила ступеньки на входах в дом, установила новые двери в подъездах, сделала косметический ремонт в местах общего пользования, смонтировала новые электросети на лестничных клетках, помогла жильцам втиснуть через суды дом в региональную программу капремонта (на нем уже в этом году поменяют кровлю). Подъезды стала мыть жительница дома, которой УК платит по тысяче рублей в месяц за уборку каждого из восьми подъездов, а дворник стала чистить дорожки вдоль дома, проезд для машин и контейнерную площадку.– Есть претензия по теплу. Этой зимой многие жители первых этажей жалуются на холод в квартирах. И мы пока не знаем, кто виноват – наша управляющая компания или «Квадра», – говорит Любовь Курбатова.– Главное, из крана течет горячая вода, а батареи лишь теплые! У меня в квартире максимум 19 градусов тепла, – добавляет ее соседка.Директор «Союза» Евгений Королев говорит, что в этой ситуации не виновата ни его компания, ни «Квадра». А виновато состояние стояков, по которым циркулирует теплоноситель. Трубы в доме 1986 года постройки зашлаковались, а потому даже замена радиаторов не дает эффекта.– Нужно менять стояки. И мы будем обсуждать их замену с жильцами, – говорит Евгений Королев.Также довольны работой «Союза» жители дома №47 по улице Московской. Эта УК пришла к ним год назад и первым делом обустроила вход в подъезд старой девятиэтажки 1979 года постройки. Там, где во время трех предыдущих «управляшек» две женщины зимой сломали ноги, появилась тротуарная плитка. А на входе в дом – современная дверь с видеодомофоном.Старшая по дому Екатерина Чиркова на «Союз» не нахвалится, говорит, что за последние два года покрашен фасад дома, отремонтированы подъезды и, самое главное, УК помогла перейти на расчеты за тело и горячую воду не по ОДПУ, установленному, как оказалось, на неработающем должным образом автоматическом тепловом пункте, а по нормативу. Если два года назад за отопление своей квартиры старшая по дому платила 6 тысяч рублей, то сейчас – 3900 рублей.– Так как эта компания показала свою эффективность, жители дома на общем собрании проголосовали за увеличение тарифа на текущий ремонт и содержание жилья с 17 рублей за квадратный метр до 22 рублей, – сказала Екатерина Чиркова.Третьей точкой рейда стали дома №21 и №27 на улице Московской. Одну из пятиэтажек обслуживает УК «Кит», другую – новая для Липецка УК «Новый город» (ее директор Наталья Щедрина до этого работала руководителем нескольких других «управляшек»). В сотрудничестве друг с другом эти УК помогли в прошлом году реализовать желание жильцов домов превратить пустырь со старой разрушенной хоккейной коробкой в асфальтированную парковку на пять десятков автомобилей по программе «Мой двор», на которую было потрачено пять млн рублей. А по весне преображение ждет еще один пустырь по соседству.– С этой недели мы начнем пользоваться новым программным продуктом по формированию рейтинга управляющих компаний, – говорит, резюмируя рейд, по итогам которого всем «управляшкам» были поставлены четверки и пятерки, начальник управления Советским округом мэрии Любовь Райдер. – Если еще сегодня мы пользовались карандашом для заполнения бумажных чек-листов, то в конце недели начнем пользоваться электронными чек-листами. Наш специалист откроет программу, выберет дом, наведет камеру телефона на то, что ему не понравится, сфотографирует проблему и отправит фотографию в чек-лист. Это станет современным инструментом оценки деятельности УК по ряду критериев. Таким образом, рейтинг городских УК станет объективнее, так как будет меняться дважды в месяц.К сожалению, новая программа оценки деятельности УК создана для внутреннего пользования и будет доступна только чиновникам.