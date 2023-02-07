Сегодня в Липецке: февральские морозы на подходе, скрытые подтексты и Липецк уходит в торговлю

Рассказываем всё самое необходимое про наступающий вторник.

Февральские морозы на подходе?

В Липецке сегодня существенно похолодает, столбик термометра опустится до 6-8 градусов мороза. По-прежнему будет без осадков, так что снега не ждём.







Отключения воды в центре и на Соколе

Сегодня холодную воду с 10:00 до 20:00 перекроют в двух районах города. В центральной части будут вынуждены терпеть временные трудности жильцы домов №№ 55/4, 57, 59, 61а по улице Гагарина; №1 по Липовской; №68 по улице Семашко.







Ещё одна локация для отключений – район Сокола. Там «пересохнут» трубы и краны в домах №№ 3, 4, 5, 6, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 по улице 40 лет Октября; №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по площади Константиновой; №№ 3, 4 по улице Смыслова.

Пробки

Заторы на дорогах начинают собираться с утра, особенно на проспекте Победы, улицах Московской, Гагарина, Катукова. Циолковского, Терешковой, Неделина.

Мы назвали многие главные транспортные магистрали города, поэтому советуем перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать подходящий маршрут.



Кролик и всадник

Обладателей «умелых ручек» ждут сегодня два творческих мастер-класса в мастерской Народного художника России Юрия Гришко.

В 14:00 участникам мастер-класса покажут как лепить свистульку «Кролик» - символ наступившего года. Руководство процессом возьмёт на себя педагог Яша Ищенко. Она же продемонстрирует тонкости работы с ангобами - красками на основе глины. За час-полтора вы научитесь делать цветную игрушку, которая станет отличным украшением интерьера или подарком близкому человеку.







А в 17:00 под руководством народного мастера России Светланы Пастуховой участники слепят сувенир «Всадник» по мотивам добровский игрушки. За те же полтора часа вас научат работать в технике традициями промысла, который вошел в число 100 объектов федерального реестра нематериального культурного наследия народов России.







Для участия в семинарах необходима предварительная запись по телефону +7 (901) 910-13-10.

Скрытые подтексты

А вы знаете, что в знаменитой картине «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи предсказан день Апокалипсиса т.е. конца света? Его вычислили криптографы. Правда, нам бояться нечего – Судный день настанет 21 марта 4006 года.







О других похожих примерах пойдёт речь на лекции «Как читать скрытые подтексты в живописи». Ее в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28, 3-й этаж) прочитает Юля Баркова.

Начало в 19:02, вход – любая поддержка пространства по вашему усмотрению.

Фантаст XIX века

Изобретение подводных лодок, аквалангов, самолётов и вертолётов, телевидения и даже электрического стула предсказал в своём творчестве французский писатель Жюль Верн (1828 – 1905).







В центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) открывается книжная выставка посвященная 195-летию со дня рождения автора «Детей капитана Гранта», «20 тысяч лье под водой», «Таинственного острова», «Путешествия к центру земли» и многих других романов, которые до сих пор считаются культовыми.

Выставка будет открыта в часы работы библиотеки с 09:00 до 19:00. Кроме понедельника.

Конкурс чучел на Масленицу

Пока у нас серые будни, но о предстоящих праздниках можно подумать заранее. Например, Дом культуры «Рудничный» объявил конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело. Награждать будут в трёх номинациях: за кукол-малышек до 50 см, за обычные фигуры до 1,5 метров и за чучела великаны выше полутора метров.







Заявки принимаются до 19 февраля на электронную почту konkurs-dk.ru@yandex.ru. Итоги подведут возле ДК по адресу ул. Ударников, 13 во время главных масленичных гуляний, который в этом году пройдут 26 февраля.

Тюльпанов должно хватить

В принципе, не так уж далеко и до Международного женского дня.

Поэтому липчанам будет приятно узнать, что городские озеленители к 8 марта вырастят более 18 тысяч тюльпанов. Они начнут поступать в продажу уже с конца февраля, всего же цветоводы обещают поставить тюльпаны аж 24-х сортов. А вот гиацинтов в этом году не будет из-за западных санкций.







Липчане хотят ищут работу продавцов и не хотят быть коллекторами

Самой популярной вакансией в Липецке в прошлом 2002 году стала работа продавца консультанта. Это стало известно после того, как раскрыл карты популярный сервис по поиску работы hh.ru.

Предложение поработать продавцами или продавцами-кассирами собрало в Липецке 3 158 откликов в прошлом году. На втором месте близкая вакансия менеджера по продажам – 3 087 откликов. Далее следуют водители – 1 822, врачи – 1 136. Так же в десятку по популярности вошли бухгалтеры, слесари-сантехники, токари-фрезеровщики, инженеры, операторы колл-центров и упаковщики.







А вот непопулярными профессиями стали руководитель отдела логистики, продуктовый аналитик, оценщик – всего по два отклика. Специалистом по взысканию задолженности (читай – коллектором) за год согласился стать всего один житель Липецка.

Дорогие липчане! Трудовая неделя в разгаре, но новостей становится все больше. Не потеряться в их бушующем потоке поможет GOROD48 – чаще заходите на сайт, и не сомневайтесь, что с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. До встречи!