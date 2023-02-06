Заболеваемость ОРВИ продолжает расти: за неделю в Липецкой области заболели 7852 человека

В Липецке зарегистрировано 5282 случая ОРВИ, из них 14 случаев гриппа.

В управлении Роспотребнадзора по Липецкой области отмечают нестабильную эпидемиологическую ситуацию по острым респираторным инфекциям. С 30 января по 5 февраля количество заболевших коронавирусом выросло с 220 до 348 случаев, а показатель заболеваемости другими острыми респираторными вирусными инфекциями вырос с 56 до 70,7 случая на 10 тысяч населения.



Всего за неделю в области зарегистрировано 7852 случая ОРВИ, из них 18 случаев гриппа. Преобладает вирус гриппа В – отмечено 12 случаев.



Прирост случаев ОРВИ отмечен как среди всех детских возрастных групп (на 5-26%), так и среди взрослых (+46% к уровню прошлой недели).



В Липецке зарегистрировано 5282 случая ОРВИ, из них 14 случаев гриппа. В Липецке показатель заболеваемости ещё выше и составляет 106,4 случая на 10 тысяч населения.



По результатам лабораторных исследований материалов от больных ОРВИ, преобладают вирусы гриппа – 42,8% (12 случаев гриппа В, 5 - гриппа А и один случай - грипп, тип которого не определён) и РС-вирусы (38%). По 2-5% положительных проб представлены вирусом парагриппа, бокавирусом, сезонным коронавирусом и вирусной микст-инфекцией.