На трассе «Дон» автомобиль «Киа» врезался в ограждение, а потом легковушку догнал грузовик

В аварии получила травмы 61-летняя женщина.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 4 февраля в Становлянском районе на трассе «Дон» 59-летний водитель «Киа Сид», по предварительным сведениям не справился с управлением, и врезался в металлический барьер. Затем в «Киа» ударился грузовик «Фрейтлайнер». В аварии пострадала 61-летняя пассажирка «Киа».



За три дня, с 3 по 5 февраля, на дорогах области пострадали еще три человека.



3 февраля в Липецком районе на дороге Боринское – Крутые Хутора – Частая Дубрава 53-летнего мужчину сбил автомобиль «Мерседес». Мужчина госпитализирован в БСМП №1.



4 февраля в Липецке на улице Писарева врезался в столб автомобиль «Мини-Купер» под управлением 43-летнего мужчины. Водитель госпитализирован.



5 февраля в Липецке на улице Ковалева 60-летний водитель «Лады – Гранты» сбил 29-летнего пешехода. Мужчина доставлен в больницу.



За три дня автоинспекторы зафиксировали еще 53 случая столкновения автомобилей. Они обошлись без пострадавших.





