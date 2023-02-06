Коронавирус

29 минут назад

С начала февраля от COVID-19 в Липецкой области умерли два человека

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#коронавирус
С начала февраля от COVID-19 в Липецкой области умерли два человека

Третьего февраля умер один человек и сегодня сообщили об одном умершем.

За последние сутки в Липецкой области выявили 54 случая COVID-19, один человек умер, госпитализировали одного человека, а выздоровели 10 человек. Для сравнения: 6 февраля 2022 года были выявлены 910 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 177 148 случаев COVID-19, выздоровели 172 618 человек, умерли 3 952 человека.

В Воронежской области за сутки выявили 208 случаев COVID-19, в Тульской области — 60, в Рязанской области — 57, в Тамбовской области — 38, в Орловской области — 37, в Курской области — 25. В регионах Черноземья за сутки в Воронежской области умер один человек.

В России за сутки выявили 8 084 случая COVID-19, госпитализированы 450 человек, выздоровели 5 010 человек, умерли 40 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 004 828 случаев COVID-19, выздоровели 21 384 884 человека, умерли 395 319 человек.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Сара

19 минут назад
Уберите деньги и болезни не будет.
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