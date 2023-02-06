Коронавирус
29 минут назад
С начала февраля от COVID-19 в Липецкой области умерли два человека
1 145
Третьего февраля умер один человек и сегодня сообщили об одном умершем.
За последние сутки в Липецкой области выявили 54 случая COVID-19, один человек умер, госпитализировали одного человека, а выздоровели 10 человек. Для сравнения: 6 февраля 2022 года были выявлены 910 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 177 148 случаев COVID-19, выздоровели 172 618 человек, умерли 3 952 человека.
В Воронежской области за сутки выявили 208 случаев COVID-19, в Тульской области — 60, в Рязанской области — 57, в Тамбовской области — 38, в Орловской области — 37, в Курской области — 25. В регионах Черноземья за сутки в Воронежской области умер один человек.
В России за сутки выявили 8 084 случая COVID-19, госпитализированы 450 человек, выздоровели 5 010 человек, умерли 40 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 004 828 случаев COVID-19, выздоровели 21 384 884 человека, умерли 395 319 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 177 148 случаев COVID-19, выздоровели 172 618 человек, умерли 3 952 человека.
В Воронежской области за сутки выявили 208 случаев COVID-19, в Тульской области — 60, в Рязанской области — 57, в Тамбовской области — 38, в Орловской области — 37, в Курской области — 25. В регионах Черноземья за сутки в Воронежской области умер один человек.
В России за сутки выявили 8 084 случая COVID-19, госпитализированы 450 человек, выздоровели 5 010 человек, умерли 40 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 004 828 случаев COVID-19, выздоровели 21 384 884 человека, умерли 395 319 человек.
1 145
Сара