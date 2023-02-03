Коронавирус
сегодня, 11:44
В Липецкой области от COVID-19 за сутки умер один человек
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Двоих человек госпитализировали.
За последние сутки в Липецкой области выявили 53 случая COVID-19, умер один человек, госпитализировали двоих человек, а выздоровели 24 человека. Для сравнения: 3 февраля 2022 года были выявлены 1298 случая инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 976 случаев COVID-19, выздоровели 172 569 человек, умер 3 951 человек.
В регионах Черноземья за сутки никто не умер. В Воронежской области за сутки выявили 178 случаев COVID-19, в Тамбовской области — 66, в Тульской области — 61, в Рязанской области — 55, в Курской области — 37, в Орловской области — 34.
В России за сутки выявили 9 670 случаев COVID-19, госпитализированы 1 065 человек, выздоровели 6 311 человек, умерли 46 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 977 653 случая COVID-19, выздоровели 21 368 340 человек, умерли 395 194 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 976 случаев COVID-19, выздоровели 172 569 человек, умер 3 951 человек.
В регионах Черноземья за сутки никто не умер. В Воронежской области за сутки выявили 178 случаев COVID-19, в Тамбовской области — 66, в Тульской области — 61, в Рязанской области — 55, в Курской области — 37, в Орловской области — 34.
В России за сутки выявили 9 670 случаев COVID-19, госпитализированы 1 065 человек, выздоровели 6 311 человек, умерли 46 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 977 653 случая COVID-19, выздоровели 21 368 340 человек, умерли 395 194 человека.
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