У липчанина отняли зарплату, подозревамого в грабеже задержал спецотряд «Гром»

На 50-летнего мужчину напали в подъезде, когда он нес домой часть зарплаты.

Отдел полиции №4 возбудил уголовное дело о грабеже в отношении 35-летнего ранее судимого жителя Липецка. Оперативники уголовного розыска привлекли для его задержания бойцов спецотряда «Гром».



Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, 5 января к полицейским обратился 50-летний липчанин. Он возвращался домой с зарплатой и в подъезде на него напал грабитель.



«Подстерегавший его в подъезде злоумышленник действовал внезапно. Он выхватил деньги из кармана брюк потерпевшего, оттолкнул его, отнял телефон и скрылся», - говорится в сообщении полиции.



Поиски грабителя продолжались 20 дней. 25 января сотрудники уголовного розыска вместе с бойцами отряда специального назначения «Гром» задержали 35-летнего подозреваемого, когда он ехал на машине с приятелем.



- Задержанному предъявлено обвинение в грабеже, он арестован на время следствия, - рассказали в полиции.



35-летний мужчина свою вину не признал.

