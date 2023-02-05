Происшествия
сегодня, 08:15
У липчанина отняли зарплату, подозревамого в грабеже задержал спецотряд «Гром»
3 1297
На 50-летнего мужчину напали в подъезде, когда он нес домой часть зарплаты.
Отдел полиции №4 возбудил уголовное дело о грабеже в отношении 35-летнего ранее судимого жителя Липецка. Оперативники уголовного розыска привлекли для его задержания бойцов спецотряда «Гром».
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, 5 января к полицейским обратился 50-летний липчанин. Он возвращался домой с зарплатой и в подъезде на него напал грабитель.
«Подстерегавший его в подъезде злоумышленник действовал внезапно. Он выхватил деньги из кармана брюк потерпевшего, оттолкнул его, отнял телефон и скрылся», - говорится в сообщении полиции.
Поиски грабителя продолжались 20 дней. 25 января сотрудники уголовного розыска вместе с бойцами отряда специального назначения «Гром» задержали 35-летнего подозреваемого, когда он ехал на машине с приятелем.
- Задержанному предъявлено обвинение в грабеже, он арестован на время следствия, - рассказали в полиции.
35-летний мужчина свою вину не признал.
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, 5 января к полицейским обратился 50-летний липчанин. Он возвращался домой с зарплатой и в подъезде на него напал грабитель.
«Подстерегавший его в подъезде злоумышленник действовал внезапно. Он выхватил деньги из кармана брюк потерпевшего, оттолкнул его, отнял телефон и скрылся», - говорится в сообщении полиции.
Поиски грабителя продолжались 20 дней. 25 января сотрудники уголовного розыска вместе с бойцами отряда специального назначения «Гром» задержали 35-летнего подозреваемого, когда он ехал на машине с приятелем.
- Задержанному предъявлено обвинение в грабеже, он арестован на время следствия, - рассказали в полиции.
35-летний мужчина свою вину не признал.
3 1297
Еще в рубрике
03.02.2023 14:41Происшествия
Таких зарплат
Город 48
Однако